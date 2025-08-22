Obavijesti

61-GODIŠNJAK UHIĆEN...

Na motociklu drogiran bježao policiji od Kaštela do Splita: U ludoj vožnji udario policajca...

Na motociklu drogiran bježao policiji od Kaštela do Splita: U ludoj vožnji udario policajca...
Policijski službenici zaustavili su ga u Splitu, nad njim su uporabljena sredstva prisile jer je prilikom uhićenja pružao aktivni otpor. Obavljenim preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost droge u organizmu...

Na motociklu je od Kaštel Sućurca sve do Splita bježao policiji. Kad su ga napokon ulovili, pružao je otpor pa su upotrebljena sredstva prisile. Bio je i drogiran... To bi bio sažetak nevjerojatne potjere koja se u srijedu događala kod Splita. Ali to nisu svi suludi detalji ovog pohoda...

- U srijedu, 20. kolovoza 2025. godine policijski službenici Postaje prometne policije Split na području Kaštel Sućurca izdali su naredbu za zaustavljanje vozaču motocikla koji se oglušio na izdanu naredbu i nastavio je bježati prema Splitu ignorirajući svjetlosne i zvučne signale kojima su mu policijski službenici ponovno izdali naredbu da stane. Vozač motocikla je nastavio je voziti prema Splitu i kršenjem prometnih propisa ugrožavao je sve sudionike u prometu. Policijski službenici zaustavili su ga u Splitu, nad njim su uporabljena sredstva prisile jer je prilikom uhićenja pružao aktivni otpor. Obavljenim preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost droge u organizmu. Motocikl je privremeno oduzet i smješten u krug policijske postaje. Muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije - stoji na početku policijskog priopćenja.

Prolazio je kroz crvena svijetla, vozio zabranjenim smjerom, a motor nije imao ni registarsku oznake...

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da se 61-godišnji vozač vozeći motocikl bez registarskih oznaka, nije zaustavio na zapovijed policijskih službenika već je pod utjecajem droga nastavio upravljati motociklom te je unatoč naredbi koju su policijski službenici izdali korištenjem svjetlosnih i zvučnih signala, odbio to učiniti i pritom je na području Kaštela, Solina i Splita počinio više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama prolaskom kroz crvena svjetla na semaforiziranim raskrižjima, pretjecanjem kolone vozila, vožnje suprotnim zabranjenim smjerom, čime je doveo u opasnost živote drugih sudionika u prometu odnosno pod utjecajem droga obijesnom vožnjom doveo u opasnost druge sudionike u prometu, čime je počinio kazneno djelo Obijesna vožnja u cestovnom prometu iz članka 226. Kaznenog zakona - navode iz policije.

Tijekom suludog bijega lakše je ozlijeđen jedan policajac...

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 61-godišnjak iste prigode upravljajući motociklom od Kaštel Sućurca do Splita, cijelim putem oglušujući se o upozorenja i zapovjedi policijskih službenika da se zaustavi, a u cilju sprječavanja policijskih službenika u obavljanju kontrole i nadzora prometa, u 21,48 sati dolaskom do raskrižja Vukovarske i Ninske ulice u Splitu, sa svoje lijeve strane uočivši službeni motocikl kojim je upravljao policijski službenik, a koji ga je pokušao zaustaviti, naglo skrenuo i lijevim bočnim dijelom udario u prednji dio službenog motocikla zbog čega je policijski službenik izgubio kontrolu nad motociklom i pao na pod te zadobio lakše tjelesne ozljede, nakon čega se osumnjičeni dalje nastavio kretati Ninskom ulicom sve do Tavelićeve ulice gdje su ga policijski službenici uhitili te je u cilju sprječavanja policijskog službenika u obavljanju službene radnje, istog doveo u opasnost što je za posljedicu imalo nastanak lakše tjelesne ozljede, pa je time počinio kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi iz članka 314. stavka 2. Kaznenog zakona. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku - pišu iz policije.

