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Velika potraga kod Münchena, policija digla helikopter i dronove: Traže odbjeglu pumu!

Piše HINA,
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Velika potraga kod Münchena, policija digla helikopter i dronove: Traže odbjeglu pumu!
Foto: Stephanie Pilick/DPA
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Dojava o pumi koja se slobodno kreće u blizini Münchena izazvala je opsežnu potragu s helikopterima i dronovima, ali životinja još nije pronađena. Policija upozorava građane na oprez i traži informacije o njenoj lokaciji.

Dojava o odbjegloj pumi u južnoj Njemačkoj potaknula je veliku potragu u blizini zračne luke u Munchenu. Policija je u srijedu poslijepodne pokrenula opsežnu potragu u koju su uključeni helikopter, dronovi i brojni policajci, no životinja nije pronađena. Lovac koji je koristio opremu za noćno promatranje kasno u utorak uočio je neobičnu životinju u prirodnom rezervatu Notzingermoos, u općini Oberding u Gornjoj Bavarskoj.

"Snimke su tijekom noći predočene stručnjaku koji smatra da bi životinja mogla biti puma", priopćila je policija.

Nadležne službe izjavile su kako je potpuno nejasno odakle je životinja mogla doći. Prema podacima okružne uprave Erdinga, trenutačno nema informacija o cirkusu s velikim mačkama koji bi djelovao na tom području.

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Okružne vlasti pozvale su građane na oprez te zatražile da svatko tko uoči životinju ili ima informacije o tome gdje se nalazi, odmah kontaktira policiju. Stanovnicima regije također je savjetovano da ne dopuštaju maloj djeci da se igraju vani bez nadzora te da pse šeću na povodcu.

Prethodne dojave o velikim mačkama na slobodi u Njemačkoj bile su lažne uzbune.

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