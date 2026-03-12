Velika prijevara sa šumom na Šolti: Lažnom osobnom prodali zemlju Rusa. Uhitili petoricu

Zagrebački policajci uhitili su peteroicu muškaraca (46, 32, 40, 28 i 61) koji su prevarili Rusa (77) i muškarca (42). Policija sumnja da su osumnjičeni zajedno, od kolovoza 2024. do kraja studenoga 2025. godine, nezakonito stekli vlasništvo nad šumom na Šolti nakon čega su je dalje nezakonito prodali. Na zasada neutvrđeni način, pribavili su nevjerodostojnu osobnu iskaznicu Republike Srbije na ime državljanina Rusije (77) u koju je umetnuta fotografija osumnjičenog (61). Potom su, tijekom kolovoza 2024. putem interneta lažno objavili oglas da prodaju građevinsku česticu 5500 metara kvadratnih.



U kolovozu 2024. oštećeni (42) je kontaktirao osumnjičenog (28) na broj naveden u oglasu, dok su se naizmjenično javljali osumnjičeni (32 i 40) te lažno predstavili kao osumnjičeni (28) te su lažno predočili da je muškarac (28) u postupku prijenosa vlasništva nad zemljištem jer je državljanin Rusije bio naveden kao vlasnik u zemljišnim knjigama.





Krajem studenoga 2024. u javnobilježničkom uredu u Dubravi, muškarac (61) se lažno predstavio kao državljanin Rusije te predočio nevjerodostojnu osobnu iskaznicu na njegovo ime te s osumnjičenim (28) sklopio ugovor o kupoprodaji, u naravi šuma, za iznos od 150.000 eura te su tako doveli u zabludu javnog bilježnika da ovjeri ugovor.



Nakon toga, početkom siječnja 2025. osumnjičeni su po punomoći oštećenog u javnobilježničkom uredu u užem centru Zagreba sklopili ugovor o kupoprodaji, u naravi šuma površine 5.654 metara kvadratnih za iznos od 200.000 eura.



Tada je član obitelji u ime oštećenog (42), sljedećeg dana na račun osumnjičenog (28) uplatio 20.000 eura kao predujam za zemljište, a koji novac je tada podignuo u tri navrata. Dio iznosa je zadržao za sebe, dio su međusobno podijelili, a sve po prethodnoj uputi osumnjičenog (46).





Sredinom veljače 2025. godine podnijeta je tužba s prijedlogom za određivanje privremene mjere na spornoj katastarskoj čestici do pravomoćnog okončanja parnice, da bi krajem kolovoza 2025. godine, tužitelji povukli tužbu čime je osumnjičeni (28) postao vlasnikom sporne nekretnine.



Tako je krajem listopada 2025. oštećeni (42) na račun muškarca (28) uplatio 30.000 eura, nakon čega su kod javnog bilježnika ovjerili dodatak ugovoru o kupoprodaji čime je ugovorena kupoprodajna cijena 600.000 eura.





Nekoliko dana kasnije, oštećeni je na račun osumnjičenog (28) uplatio 550.000 eura. Ovako nezakonito stečen novac su prema unaprijed stvorenoj namjeri i po prethodnom dogovoru zadržali i međusobno podijelili u zajedničku korist te tako nezakonito stečenom nekretninom oštetili državljanina Rusije za oko 1.700.000 eura.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja četvorica osumnjičenih su, u zakonskom roku, predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće podnijeto je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, dok se osumnjičeni 46-godišnjak zbog ranije počinjenih kaznenih djela nalazi u Zatvoru u Zagrebu.