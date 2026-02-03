Obavijesti

MISLIO JE DA ĆE MU VRATITI NOVAC

Napravili lažni profil i prevarili muškarca: Glumili su ženu, a onda 'pozajmili' 34 tisuće eura

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
U optužnici je predloženo da se jednom okrivljeniku produlji istražni zatvor zbog straha da će nastaviti s kaznenim djelom. Za drugog su predložili produljenje mjere opreza obveza redovitog javljanja nadležnoj policiji

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu provelo je u ponedjeljak istragu nad muškarcima (34 i 40), a onda protiv njih podiglo optužnicu zbog iznude novca od treće muške osobe (32). Sve se odvijalo u svibnju 2025. na području Splitsko-dalmatinske županije, priopćio je DORH.

Zajednički su napravili lažni profil na internetskoj stranici za upoznavanje, putem kojeg su stupili u kontakt sa žrtvom, predstavljajući se kao ženska osoba. Nakon toga, sa žrtvom su dogovorili sastanak gdje su žrtvi prijetili i tražili novac. Iz straha za sigurnost, 32-godišnjak je to i učinio te im predao 6.700 eura.

Nakon toga, okrivljenici su žrtvu lažno uvjeravali da će mu vratiti novac, pod uvjetom da im pomogne oko kupnje i prodaje auta. U vezi toga su tražili pozajmice koje će mu 'vratiti'. Uzeli su nekoliko pozajmica, koje nisu vratili, a 32-godišnjaka su oštetili za iznos od oko 34.000 eura.

U optužnici je predloženo da se jednom okrivljeniku produlji istražni zatvor zbog straha da će nastaviti s kaznenim djelom. Za drugog su predložili produljenje ranije izrečene mjere opreza obveza redovitog javljanja nadležnoj policiji te zabrane približavanja i kontaktiranja sa žrtvom.

