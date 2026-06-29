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PREDAJA U ESTONIJI

Velika promjena u NATO-u: Njemačka preuzima zapovjedništvo na Baltiku

Piše HINA,
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Velika promjena u NATO-u: Njemačka preuzima zapovjedništvo na Baltiku
Foto: Nadja Wohlleben

Njemačko-nizozemski korpus osnovan je 1995. godine, a smješten je u Muensteru. Zapovjedništvo se rotira između tih dviju zemalja

Njemački ministar obrane Boris Pistorius otputovao je u Estoniju kako bi prisustvovao predaji zapovjedništva nad kopnenim snagama NATO-a u Estoniji i Latviji njemačko-nizozemskom korpusu, izražavajući njemačku predanost jačoj ulozi istočnog krila saveza. Pistorius je u ponedjeljak navečer sletio u estonski grad Tartu. Njemačko-nizozemski korpus preuzet će zapovjedništvo nad kopnenim snagama saveza stacioniranim u Estoniji i Latviji u utorak. Svečanost primopredaje održat će se u gradu Valgi na estonsko-latvijskoj granici.

"Njemačka i Nizozemska iskazuju svoju spremnost i sposobnost preuzimanja odgovornosti za odvraćanje i obranu na istočnom krilu NATO-a", priopćilo je ministarstvo obrane u Berlinu.

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Korpus će biti odgovoran za vojne vježbe, kao i za obranu istočnog boka u slučaju sukoba. Ta je odgovornost dosad bila na sjedištu NATO-a u Poljskoj. Osnivanje zapovjedništva za baltičke države bilo je predmet rasprava još od NATO-ova samita 2023. godine.

Njemačko-nizozemski korpus osnovan je 1995. godine, a smješten je u Muensteru. Zapovjedništvo se rotira između tih dviju zemalja. Uz Nizozemsku i Njemačku, 14 drugih saveznica NATO-a trenutačno doprinosi slanjem osoblja.

Zapovjedništvo ima kapacitet zapovijedanja od oko 50.000 međunarodnih vojnika i dosad je vodilo nekoliko međunarodnih operacija.

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