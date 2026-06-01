Velika promjena u restoranima diljem Europske unije: Ove vrećice uskoro odlaze u povijest

Gosti restorana diljem Europske unije uskoro će primijetiti jednu promjenu za stolom. Naime, od 12. kolovoza ugostiteljski objekti više neće smjeti posluživati umake poput kečapa, majoneze ili soja umaka u jednokratnim vrećicama ako se hrana konzumira unutar restorana. Nova mjera dio je europske strategije za smanjenje ambalažnog otpada i proizlazi iz Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR), koja je na snagu stupila početkom 2025. godine. Cilj je smanjiti količinu plastike koja završava u otpadu te potaknuti korištenje održivijih rješenja.

Umjesto jednokratnih pakiranja, restorani će gostima umake nuditi kroz višekratne dozatore, boce ili druge sustave koji ne zahtijevaju dodatnu ambalažu nakon svake upotrebe.

Prema podacima Europske komisije, ambalaža danas čini oko 40 posto ukupne potrošnje plastike u Europskoj uniji. Samo tijekom 2022. godine svaki je stanovnik EU-a u prosjeku proizveo gotovo 187 kilograma ambalažnog otpada.

Bruxelles je postavio ambiciozan cilj prema kojem bi se količina ambalažnog otpada po stanovniku do 2040. trebala smanjiti za 15 posto u odnosu na razine koje se očekuju sredinom ovog desetljeća.

Nova pravila neće se primjenjivati na hranu za van ni na dostavu, pa će kupci i dalje uz naručene obroke moći dobiti jednokratna pakiranja umaka. Također, zabrana se ne odnosi na proizvode koji se prodaju u trgovinama, kao ni na zdravstvene ustanove.

Europska komisija ističe kako su alternative jednokratnoj ambalaži već široko dostupne te je ugostiteljima pripremila posebne smjernice kako bi prijelaz na novi sustav bio što jednostavniji.

Ograničavanje korištenja malih pakiranja umaka tek je jedan korak u širem planu smanjenja otpada. Europske institucije najavljuju da bi od 2030. godine postupno mogle nestajati i druge vrste jednokratne ambalaže, među kojima su i male bočice šampona i sapuna koje se danas često nalaze u hotelskim sobama.

U Bruxellesu podsjećaju da su dosadašnje mjere već donijele određene rezultate te navode kako je količina plastičnog otpada na europskim plažama posljednjih godina smanjena za oko 30 posto.