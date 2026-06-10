Velike promjene na tržištu nekretnina: Agentima nova pravila, ograničavaju provizije

Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti Konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se, između ostalog, posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici.

Prije svega, novi zakonski okvir uredit će elektroničko podnošenje dokumentacije te izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, kao i postupke utvrđivanja stručnih kvalifikacija agenata.

Sukladno važećim propisima, posrednici s poslovnim nastanom u drugim državama članicama Europskog gospodarskog prostora mogu u Hrvatskoj privremeno i povremeno pružati usluge posredovanja, pod uvjetom da ispunjavaju kriterije države u kojoj imaju poslovni nastan. Novi zakon dozvolit će im mogućnost trajnog obavljanja djelatnosti na teritoriju Hrvatske, uz uvjet ispunjavanja istih zakonskih pretpostavki kao i za domicilne posrednike. Time se osigurava veća razina zaštite korisnika usluga i jača nadzor nad tržištem, radi suzbijanja neregistriranih i nelegalnih subjekata.

Jedno od otvorenih pitanja jest i plaćanje posredničke naknade. Kako bi se otklonile nejasnoće, propisuje se maksimalni limit iznosa posredničke naknade koja mora biti propisana cjenikom. Zakon jasno propisuje i pravila vezana uz oglašavanje nekretnina te zabranjuje uvjetovanje razgledavanja nekretnine trećoj osobi prethodnim potpisivanjem ugovora, navodi se u zakonskom prijedlogu.

Nakon toga, na dnevnom je redu Konačni prijedlog zakona o slobodnim zonama. Slobodne zone dio su teritorija RH, posebno su ograđene i označene, a gospodarske djelatnosti u njima se obavljaju uz posebne uvjete.

Novina je da postupak osnivanja slobodne zone započinje podnošenjem zahtjeva za osnivanje nadležnom ministarstvu, a u konačnici Vlada donosi odluku o davanju suglasnosti za osnivanje slobodne zone.