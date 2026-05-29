Velike promjene za osobe s invaliditetom: Osobni asistent moguć i 24 sata dnevno

U Narodnim novinama u petak je objavljen Pravilnik o Komisiji za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije, obliku i sadržaju liste procjene potreba te mjerilima i broju sati usluge, kojim se nastavlja provedba Odluke Ustavnog suda iz prosinca, a stupit će na snagu 6. lipnja. Odluka Ustavnog suda naglasila je da procjena potrebe za uslugom osobne asistencije mora biti objektivna, stručna i stvarno individualizirana, a pravilnik uređuje sastav i rad Komisije koja će procjenjivati potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije u skladu sa stvarnim okolnostima u kojima živi svaki pojedini korisnik.

"To znači da se u svakom pojedinačnom slučaju procjenjuje potreba za uslugom ne samo vezano uz stupanj invaliditeta i zdravstveno stanje osobe, nego i stvarne životne, obiteljske, materijalne i socijalne okolnosti u kojima korisnik živi", priopćilo je resorno Ministarstvo rada i socijalne politike.

Usluga osobne asistencije može se ostvarivati do 24 sata dnevno

Pravilnik potvrđuje da se usluga osobne asistencije može ostvarivati do 24 sata dnevno pa se tako i procjenjuje potreba za uslugom tijekom cijelog dana.

Pravo se može ostvariti neovisno o životnoj dobi, uključujući i osobe čiji roditelji ili drugi članovi obitelji imaju status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, ako za to postoji stvarna i utvrđena potreba.

Komisija također može u pojedinačnim slučajevima priznati i veći broj sati usluge osobne asistencije od onog koji je određen za pojedinu listu.

Sukladno Odluci Ustavnog suda, Ministarstvo ističe kako je legitimno i umanjenje broja sati usluge osobne asistencije tijekom razdoblja u kojem korisnik već ostvaruje odgovarajuću podršku.

Primjerice, dodali su, tijekom nastave u školi kada korisnik ima podršku pomoćnika u nastavi te tijekom uključenosti u uslugu boravka ili tijekom korištenja druge usluge iz sustava socijalne skrbi, budući da u tim situacijama nije predviđeno prisustvo osobnog asistenta.

Ministarstvo je također navelo kako su tijekom javnog savjetovanja o Pravilniku zaprimljena ukupno 332 komentara, od kojih je 47 djelomično ili u potpunosti prihvaćeno, a 29 primljeno na znanje budući da nisu bili izravno usmjereni na Pravilnik.

Brojni komentari bili su sadržajno istovjetni ili su se ponavljali pa se od 256 neprihvaćenih komentara, 78 različitih komentara sadržajno ponavljalo u većem broju prijava.

Primjerice, navelo je Ministarstvo, prijedlog da se edukacijski rehabilitator uključi u Komisiju kao obvezni član ponovljen je čak 75 puta, no za takvo rješenje trenutačno ne postoji zakonska osnova.

Zaprimljeno ukupno 1685 novih zahtjeva za osobnog asistenta

Od donošenja Vladine Uredbe krajem prosinca, kojom je započela provedba Odluke Ustavnog suda, zaprimljeno je ukupno 1685 novih zahtjeva za osobnog asistenta.

Od toga se 1116 zahtjeva odnosi na korisnike koji su i prema ranijem regulatornom okviru mogli ostvariti pravo na uslugu osobne asistencije, ali je korisnici nisu zatražili.

Ukupno 569 zahtjeva pokrenuto je nastavno na Odluku Suda i Uredbu, a nešto više od polovice tih zahtjeva, njih 314, odnosi se na djecu do 18 godina - 172 zahtjeva djece s roditeljem koji ima status roditelja njegovatelja te 142 zahtjeva djece čiji roditelji nemaju status roditelja njegovatelja.

Ukupno su 232 zahtjeva odraslih osoba čiji roditelj ima status roditelja njegovatelja te 23 zahtjeva korisnika usluge pomoći u kući.

Iz Ministarstva su također naglasili da je donošenje Pravilnika važan provedbeni korak, ali ne i završetak rada na unaprjeđenju sustava osobne asistencije.

"Osniva se i Radna skupina za izmjene i dopune Zakona o osobnoj asistenciji, kroz koju će se dodatno razmotriti dosadašnja provedba, potrebe korisnika, iskustva pružatelja usluga i prijedlozi relevantnih dionika", najavili su.