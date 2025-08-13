Obavijesti

VATROGASCI I DALJE DEŽURAJU

Veliki požar kod Barbana: Sve je krenulo s požarom automobila, izgorjelo 30-ak hektara šume

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Požar koji je poslijepodne izbio podno Učke sad je pod kontrolom | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Borba s plamenom trajala je cijelu noć, a u pomoć su u srijedu ujutro stigla i dva kanadera dodatno pomažući u gašenju vatrene stihije. Požar je lokaliziran u srijedu u jutarnjim satima

Tridesetak hektara niskog raslinja i šume izgorjelo je u velikom požaru koji je u utorak navečer planuo kod Raškog zaljeva, na predjelu od Rebića prema uvali Blaž, nakon što se zapalio automobil, doznaje se iz javne vatrogasne postrojbe. 

Prema prvim informacijama, sve je krenulo požarom automobila, a vatra se zatim proširila na okolnu šumu i nisko raslinje površine od 25 do 30 hektara. 

Na teren su odmah upućena vatrogasna vozila, a u gašenju je sudjelovalo ukupno sedam vozila i 14 vatrogasaca iz više vatrogasnih postrojbi. Unatoč snažnom vjetru, vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre prema naselju, a objekti nisu bili ugroženi.

'NEPAŽNJA GLAVNI UZROK' Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković: Više od 25 požara u jednom danu, brzo se šire...
Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković: Više od 25 požara u jednom danu, brzo se šire...

Borba s plamenom trajala je cijelu noć, a u pomoć su u srijedu ujutro stigla i dva kanadera dodatno pomažući u gašenju vatrene stihije.

Požar je lokaliziran u srijedu u jutarnjim satima, no vatrogasci i dalje dežuraju na terenu kako bi spriječili moguće ponovno izbijanje vatre. 

Uzrok požara, odnosno okolnosti zapaljenja automobila i dalje je nepoznat i predmet je očevida na mjestu događaja.

