'Veliki radovi poput Pelješkog mosta nastavit će neometano'

<p>Veliki infrastrukturni radovi u Hrvatskoj poput Pelješkog mosta, istarskog ipsilona i autocestovnog koridora 5c odvijaju se nesmetano unatoč epidemiji koronavirusa, poručio je u petak ministar mora, prometa i infrastrukture <strong>Oleg Butković.</strong></p><p>Nakon obilaska radova na dionici autoceste A5 most Halasica-Beli Manastir, Butković je izjavio kako se radovi odvijaju čak i ispred dinamičkog plana pa bi do ljeta 2022. godine trebala biti puštena u promet autocesta od Osijeka prema Belom Manastiru.</p><p>Ugovor o izgradnji poddionice autoceste A5 Most Halasica-Beli Manastir, vrijedan 443 milijuna kuna (bez PDV-a) potpisan je u travnju ove godine, a na projektu se svi radovi odvijaju sukladno dinamičkom planu, dok su pojedine faze radova i ispred plana. Dovršetak svih radova na trasi poddionice most Halasica- Beli Manastir očekuje se sredinom 2022. godine.</p><p>Projekt se financira sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR).</p><p>Na upit kada očekuje da će autocesta na koridoru 5c doći do granice s Mađarskom, Butković je odgovorio kako će to biti do kraja 2023. ili najkasnije početkom 2024. godine.</p><p>U Osječko-baranjskoj županiji u tijeku su radovi na obnovi i izgradnji cestovne infrastrukture vrijedni oko 750 milijuna kuna, pa se projekt Slavonija, Baranja i Srijem upravo na ovim projektima oslikava i ide svojim tijekom, rekao je Butković.</p><p>Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Nataša Tramišak ocijenila je kako je koridor 5c vrlo značajan prometni pravac za cijeli istok Hrvatske te značajna okosnica daljnjeg ekonomskog razvoja tog dijela Hrvatske.</p><p>"Ovo je vrlo važna i snažna poruka da će se nastaviti razvoj projekata na području svih pet slavonskih županija, i u novom programskom razdoblju EU, od 2021-2027. godine, i to ne samo u obnovi cestovne infrastrukture, nego i željezničke, poput pruge Osijek-Virovitica te osječke zračne luke", rekla je Tramišak. </p><p>Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić istaknuo je kako su u Osječko-baranjskoj županiji u tijeku i značajna ulaganja u mrežu državnih cesta, u vrijednosti oko 260 milijuna kuna.</p><p>Butković je prethodno obišao radove na izgradnji obilaznice kod Belog Manastira, u duljini od 3,2 kilometra, koja je vrijedna je 84 milijuna kuna.</p><p>U Ministarstvu očekuju da će njezina izgradnja rasteretiti promet kroz grad, posebno kroz Osječku ulicu, kojom dnevno prolazi više od 400 teretnih vozila. Radovi su počeli u kolovozu, a obilaznica bi trebala biti gotova za nešto manje od godinu i pol dana.</p>