Veliki skok radioaktivnog stroncija u Gospiću, Glavinić: 'Provodi se inspekcijski nadzor'

Glavni državni inspektor Tonči Glavinić, upitan o navodno povećanim razinama radioaktivnog stroncija na području Gospića, izjavio je u četvrtak da Državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor na tom području. "U tom dijelu koji se odnosi na Gospić, u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor i po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati", rekao je Glavinić uoči svečane sjednice Hrvatskog sabora.

Kako piše Index, pozivajući se na redovita godišnja izvješća zagrebačkog Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), koja su objavljena na stranicama MUP-a, u površinskom sloju tla na mjernoj točki u Gospiću prošle je godine zabilježena gotovo 11 puta veća koncentracija radioaktivnog stroncija-90 po četvornom metru nego 2023.

Te 2023. razina stroncija-90 u Gospiću je iznosila 24,5 bekerela po četvornom metru, a prošle godine 260 bekerela. U Zagrebu je ta razina s 56,3 bekerela u 2023. porasla na 108 bekerela u prošloj godini. Ostala četiri grada (Buzet/Pula, Zadrar, Osijek i Opuzen) prošle su godine imala manje razine stroncija- 90 nego 2023.

Prenoseći odgovor IMI-jeva Zavoda za zaštitu zračenja, Index navodi "da je stroncij-90 u okoliš dospio iz atmosfere, preko radioaktivnog oblaka, te se nakupio u površinskom sloju". "Podrijetlo stroncija- 90 je objašnjeno, ali nema odgovora zašto je njegova koncentracija na površini u posljednje tri godine enormno porasla samo u Gospiću", dodaje.

Portal piše i da ne postoje dokazi koji bi upućivali na vezu stroncija-90 s ilegalnim otpadom u bivšem PPK Velebit u Bilajskoj ulici u Gospiću.

Otpad u Sisku

Upitan o otpadu u Sisku, Glavinić je odgovorio da inspekcija zaštite okoliša u suradnji s nadležnim institucijama na terenu provodi postupak uzimanja uzoraka. "Čim zaprimimo prve rezultate, oni će biti objavljeni javnosti", kazao je.

Na gradilištu projekta Terme Jodno radnici su tijekom kopanja temelja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan, zbog čega su radovi obustavljeni. Prema dosad dostupnim informacijama, pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili 70 godina.