WHIPPLEOVA OPERACIJA

Veliki uspjeh: U sisačkoj bolnici liječnici su izveli najzahtjevniji zahvat u abdominalnoj kirurgiji

Piše HINA,
WHIPPLEOVA OPERACIJA

Veliki uspjeh: U sisačkoj bolnici liječnici su izveli najzahtjevniji zahvat u abdominalnoj kirurgiji
Sisak: Branko Bačić otvorio je Odjel pojačane internističke skrbi s koronarnom jedinicom Opća bolnica dr. Ivo Pedišić | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Zahvat je izveo pročelnik službe za kirurgiju Antun Šarić, uz asistenciju prim. dr. Branislava Kocmana, jednog od najistaknutijih hrvatskih hepatobilijarnih i transplantacijskih kirurga

U županijskoj Općoj bolnici Dr. Ivo Pedišić u Sisku uspješno je izvedena pankreatikoduodenektomija, Whippleova operacija, koja se smatra najzahtjevnijim zahvatom u abdominalnoj kirurgiji. Whippleova operacija izvodi se najčešće kod tumora glave gušterače.

“Uspješno izvođenje te operacije u našoj bolnici potvrđuje visoku razinu stručnosti i predanosti našeg medicinskog tima. Time je omogućeno pacijentima s navedenom patologijom da budu zbrinuti u našoj ustanovi suvremenim kirurškim postupkom.”, ističe se u objavi iz sisačke bolnice.

Ovaj uspjeh nije samo medicinski pothvat, već i snažna poruka svim oboljelima i njihovim obiteljima: suvremena medicina, uz vrhunsku stručnost i timski rad dostupna je u našoj bolnici, poručili su iz bolnice "Dr. Ivo Pedišić".

Zahvat je izveo pročelnik službe za kirurgiju Antun Šarić, uz asistenciju prim. dr. Branislava Kocmana, jednog od najistaknutijih hrvatskih hepatobilijarnih i transplantacijskih kirurga, nagrađenog za životno djelo u razvoju medicinskih znanosti i ravnatelja bolnice, liječnika Igora Vrge.

U operacijskom timu sudjelovale su operacijske medicinske sestre instrumentarke Jasmina Herak, Nikolina Kralj i Ajla Dizdarević, dok su anesteziološki tim činili liječnici Jasmina Čehić, Adnan Isaković i anesteziološki tehničar Marko Nedug.

