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NIJE DOBIO AZIL

Veliki zaokret u Njemačkoj: Prvi put deportirali Afganistanca koji nije imao kaznenu evidenciju

Piše HINA,
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Veliki zaokret u Njemačkoj: Prvi put deportirali Afganistanca koji nije imao kaznenu evidenciju
Foto: Daniel Vogl/DPA
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Muškarac je bio među 31 afganistanskim državljaninom deportiranim zrakoplovom u utorak. Preostalih 30 bilo je pravomoćno osuđeno za kaznena djela

Njemačka je po prvi put od povrataka talibana na vlast u Afganistanu deportirala afganistanskog državljanina koji nije imao  kaznenu evidenciju, izjavio je u utorak njemački ministar unutarnjih poslova Alexander ​Dobrindt. Prema riječima ministra, muškarac je deportiran nakon što je iscrpio sve mogućnosti da dobije azil i više nije imao pravo na boravak u Njemačkoj.

Nakon što mu je zahtjev odbijen, pokušao je otići u drugu europsku zemlju koja je utvrdila da je ondje ilegalno, pa je vraćen je u Njemačku koja ga je potom deportirala u Afganistan.

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Muškarac je bio među 31 afganistanskim državljaninom deportiranim zrakoplovom u utorak. Preostalih 30 bilo je pravomoćno osuđeno za kaznena djela.

Otkako je Njemačka 2024. ponovno počela deportirati ljude u Afganistan, u tu je zemlju vratila više od 200 osoba.

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