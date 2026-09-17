Obavijesti

News

Komentari 0
Nova vozila

Veliko pojačanje za vatrogasce: Dobili specijalna vozila za najteže šumske požare

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Veliko pojačanje za vatrogasce: Dobili specijalna vozila za najteže šumske požare
7
Foto: HVZ
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pet novih specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara predano je vatrogasnim postrojbama u Metkoviću, Biogradu i Samoboru, čime se dodatno jačaju operativne sposobnosti hrvatskog vatrogastva.

Pet novih specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara predano je u četvrtak na upotrebu javnim vatrogasnim postrojbama u Metkoviću, Biogradu i Samoboru te dobrovoljnim vatrogasnim društvima Bilje i Bilice, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ). Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je istaknuo da se kontinuiranim ulaganjem u vatrogasnu tehniku dodatno jačaju operativne sposobnosti hrvatskog vatrogastva.

„I ove godine se pokazalo koliko je potrebno postrojbe opremati specijaliziranim šumskim vozilima", kazao je Tucaković na prigodnoj svečanosti primopredaje vozila u Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu.

Foto: HVZ

Naglasio je da su vozila rađena prema dugogodišnjem iskustvu i zahtjevima s terena, kao i da su prethodno podijeljena vozila već korištena na ovogodišnjim šumskim požarima.

Ukupno je ugovorena nabava 78 novih vozila, na današnjoj svečanosti uručeno je pet novih vozila, a Tucaković je poželio korisnicima puno uspjeha u radu s novim vozilima.

BUKTINJA SE OPET AKTIVIRALA FOTO Kanaderi i danas u akciji na Braču. Vatrogasci poslali važno upozorenje građanima
FOTO Kanaderi i danas u akciji na Braču. Vatrogasci poslali važno upozorenje građanima

Riječ je o suvremeno opremljenim specijaliziranim vatrogasnim vozilima namijenjenima gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.

Vozila su opremljena pogonom 4 puta 4, spremnicima za vodu velikog kapaciteta, vatrogasnom pumpom te dodatnom vatrogasnom opremom za djelovanje u najzahtjevnijim uvjetima. 

Foto: HVZ

Ukupno je naručeno 40 vozila kapaciteta 2.500 litara vode te 38 vozila kapaciteta 5.000 litara vode, priopćeno je iz HVZ.

Kontingent specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara financiran je novčanim sredstvima općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ). Novčana sredstva se raspodjeljuju putem resornog ministarstva u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. 

Uz glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, svečanosti primopredaje vozila nazočili su i ravnatelj Državne vatrogasne škole Berislav Hengl, županijski vatrogasni zapovjednici i predsjednici vatrogasnih zajednica županija u koje vozila odlaze te predstavnici vatrogasnih postrojbi kojima su vozila dodijeljena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio
DETALJI STRAVE NA A3

Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio

U nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 39-godišnji vozač Peugeota. Vozač VW Golfa, 51-godišnjak, prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen
Sestru je našao bez svijesti pred zaključanom hitnom na Braču: 'Nije imala znakova života...'
BRAT PODIJELIO PRIČU

Sestru je našao bez svijesti pred zaključanom hitnom na Braču: 'Nije imala znakova života...'

Zvala me i rekla da je loše, a da nema nikoga na hitnoj. Bio sam budan jer sam gledao utakmicu, inače spavam u to vrijeme i imam ugašen ton, ispričao nam je Andrejin brat Dinko.
Trump oštro prijeti Europi zbog Kanade: 'Uvest ću visoke carine ili potpuno prekinuti trgovinu!'
URSULINA IDEJA

Trump oštro prijeti Europi zbog Kanade: 'Uvest ću visoke carine ili potpuno prekinuti trgovinu!'

Trump je novinarima u zračnoj luci u Charlotteu rekao da bi integraciju Kanade u EU, ako je procijeni neprijateljskom prema SAD-u, mogao kazniti carinama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026