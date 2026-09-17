Veliko pojačanje za vatrogasce: Dobili specijalna vozila za najteže šumske požare

Pet novih specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara predano je u četvrtak na upotrebu javnim vatrogasnim postrojbama u Metkoviću, Biogradu i Samoboru te dobrovoljnim vatrogasnim društvima Bilje i Bilice, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ). Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je istaknuo da se kontinuiranim ulaganjem u vatrogasnu tehniku dodatno jačaju operativne sposobnosti hrvatskog vatrogastva.

„I ove godine se pokazalo koliko je potrebno postrojbe opremati specijaliziranim šumskim vozilima", kazao je Tucaković na prigodnoj svečanosti primopredaje vozila u Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu.

Foto: HVZ

Naglasio je da su vozila rađena prema dugogodišnjem iskustvu i zahtjevima s terena, kao i da su prethodno podijeljena vozila već korištena na ovogodišnjim šumskim požarima.

Ukupno je ugovorena nabava 78 novih vozila, na današnjoj svečanosti uručeno je pet novih vozila, a Tucaković je poželio korisnicima puno uspjeha u radu s novim vozilima.

Riječ je o suvremeno opremljenim specijaliziranim vatrogasnim vozilima namijenjenima gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.

Vozila su opremljena pogonom 4 puta 4, spremnicima za vodu velikog kapaciteta, vatrogasnom pumpom te dodatnom vatrogasnom opremom za djelovanje u najzahtjevnijim uvjetima.

Foto: HVZ

Ukupno je naručeno 40 vozila kapaciteta 2.500 litara vode te 38 vozila kapaciteta 5.000 litara vode, priopćeno je iz HVZ.

Kontingent specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara financiran je novčanim sredstvima općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ). Novčana sredstva se raspodjeljuju putem resornog ministarstva u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom.

Uz glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, svečanosti primopredaje vozila nazočili su i ravnatelj Državne vatrogasne škole Berislav Hengl, županijski vatrogasni zapovjednici i predsjednici vatrogasnih zajednica županija u koje vozila odlaze te predstavnici vatrogasnih postrojbi kojima su vozila dodijeljena.