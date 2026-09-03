Obavijesti

News

Komentari 0
DOBITNI LISTIĆ NA TOMBOLI

VELIKO SRCE BAJKERA ANĐELKA Dugorešanin je osvojio motor: 'Darujem ga nekome iz Omiša'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
VELIKO SRCE BAJKERA ANĐELKA Dugorešanin je osvojio motor: 'Darujem ga nekome iz Omiša'
2
Foto: Radio Mrežnica
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sjetio se ljudi koji su u Omišu ovog ljeta u velikom požaru ostali bez imovine, domova i svega što su godinama stvarali. Odlučio je da motor neće zadržati...

Anđelko Grman iz Duge Rese imao je sreću kada je na tomboli, u organizaciji Moto kluba Korčula, osvojio motocikl Yamaha Fazer 600. No, motor je odlučio pokloniti nekome iz Omiša tko je u velikom požaru ostao bez svega i tako barem malo olakšati teške trenutke nekome od njih, piše Radio Mrežnica.

POČIVAO U MIRU FOTO Posljednji ispraćaj za heroja Omiša. Drago Lelas zadnju bitku imao je s vatrom
FOTO Posljednji ispraćaj za heroja Omiša. Drago Lelas zadnju bitku imao je s vatrom
Foto: Radio Mrežnica
OGLASIO SE ŽUPAN Proglasili prirodnu nepogodu zbog požara na području Omiša: Evo gdje treba prijaviti štetu...
Proglasili prirodnu nepogodu zbog požara na području Omiša: Evo gdje treba prijaviti štetu...

Anđelku je taj dobitni listić bio jedini listić koji je uzeo. Listić je, nakon dva dana provedenih po džepovima, jedva preživio. Na pozornicu ga je, kako sam kaže, donio doslovno u dijelovima, a onda je čuo svoje ime. Osvojio je motor.

No umjesto da počne razmišljati o tome kako će ga odvesti kući i uživati u nagradi, Anđelku je kroz glavu prošla sasvim druga misao. Sjetio se ljudi koji su u Omišu ovog ljeta u velikom požaru ostali bez imovine, domova i svega što su godinama stvarali. Odlučio je da motor neće zadržati. Poklonit će ga nekome kome je najpotrebniji.

Foto: Radio Mrežnica

- Neka to bude pomoć i novi početak nekome tko je izgubio sve, poručio je.

Da se njegova želja pretvori u stvarnost pobrinut će se Petar Đonlić iz kluba 'Omiški gusari'. On je preuzeo zadatak pronaći osobu kojoj će ovaj poklon značiti puno više od same vrijednosti motocikla. Anđelko je otkrio kako je odluku donio praktički u prvim sekundama nakon što je shvatio da je upravo on dobitnik. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šef Fonda za zaštitu okoliša o otkriću 24sata: 'Moraju dati jamstva, sve ćemo provjeriti'
PREKRIVANJE OTPADA

Šef Fonda za zaštitu okoliša o otkriću 24sata: 'Moraju dati jamstva, sve ćemo provjeriti'

Luka Balen je rekao da je hrvatska tvrtka Kostak u vlasništvo istoimene slovenske tvrtke koja je zakapala otpad izabrana sukladno zakonu. Šef tvrtke je pod istragom. Otkrio je i da će Pripuzova tvrtka sanirati Samobor
VLADA U GOSPIĆU Voda na stolu, a sanacija otpada čeka...
KAKO TO?

VLADA U GOSPIĆU Voda na stolu, a sanacija otpada čeka...

Premijer Plenković u Gospiću pio vodu iz slavine. Gospićani: Ne odustajemo. Vidimo se u Zagrebu
Imamo fotke! Pogledajte kako izgleda službeni automobil koji je slupao pijani HDZ-ovac
UMIROVLJENI GENERAL

Imamo fotke! Pogledajte kako izgleda službeni automobil koji je slupao pijani HDZ-ovac

Zaposlenik HEP-a d.d. na radnom mjestu s posebnim ovlastima, koji je upravljao vozilom, sukladno ugovoru sklopljenim s poslodavcem ima pravo korištenja službenog vozila 24 sata dnevno, rekli su nam iz HEP-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026