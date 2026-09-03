VELIKO SRCE BAJKERA ANĐELKA Dugorešanin je osvojio motor: 'Darujem ga nekome iz Omiša'

Anđelko Grman iz Duge Rese imao je sreću kada je na tomboli, u organizaciji Moto kluba Korčula, osvojio motocikl Yamaha Fazer 600. No, motor je odlučio pokloniti nekome iz Omiša tko je u velikom požaru ostao bez svega i tako barem malo olakšati teške trenutke nekome od njih, piše Radio Mrežnica.

Foto: Radio Mrežnica

Anđelku je taj dobitni listić bio jedini listić koji je uzeo. Listić je, nakon dva dana provedenih po džepovima, jedva preživio. Na pozornicu ga je, kako sam kaže, donio doslovno u dijelovima, a onda je čuo svoje ime. Osvojio je motor.

No umjesto da počne razmišljati o tome kako će ga odvesti kući i uživati u nagradi, Anđelku je kroz glavu prošla sasvim druga misao. Sjetio se ljudi koji su u Omišu ovog ljeta u velikom požaru ostali bez imovine, domova i svega što su godinama stvarali. Odlučio je da motor neće zadržati. Poklonit će ga nekome kome je najpotrebniji.

Foto: Radio Mrežnica

- Neka to bude pomoć i novi početak nekome tko je izgubio sve, poručio je.

Da se njegova želja pretvori u stvarnost pobrinut će se Petar Đonlić iz kluba 'Omiški gusari'. On je preuzeo zadatak pronaći osobu kojoj će ovaj poklon značiti puno više od same vrijednosti motocikla. Anđelko je otkrio kako je odluku donio praktički u prvim sekundama nakon što je shvatio da je upravo on dobitnik.