Proglasili prirodnu nepogodu zbog požara na području Omiša: Evo gdje treba prijaviti štetu...

Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban proglasio je u utorak prirodnu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje Grada Omiša, na prostoru Lokva Rogoznica – Mimice – Omiš, izvijestio je županov ured pozvavši oštećene da prijave štetu.

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- Pozivaju se svi oštećenici s područja obuhvaćenog požarom da prijave nastalu štetu na svojoj imovini Gradskom povjerenstvu Grada Omiša za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. To je povjerenstvo zaduženo za zaprimanje i obradu prijava, procjenu i evidentiranje nastalih šteta te provedbu daljnjih postupaka vezanih uz ostvarivanje prava oštećenika na naknadu odnosno dodjelu pomoći za nastalu štetu...

Oštećenik je dužan prijaviti štetu nadležnom Gradskom povjerenstvu najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode. Sve detaljne informacije o načinu i postupku prijave štete, potrebnoj dokumentaciji i obrascima za prijavu dostupne su u Pozivu za prijavu štete od požara na području Grada Omiša, objavljenom na službenim mrežnim stranicama Grada Omiša.

U omiškom požaru nastale su velike materijalne štete na građevinama, šumama i poljoprivrednim površinama te imovini fizičkih i pravnih osoba, kao i znatni troškovi povezani sa sanacijom posljedica požara.

Odluku o proglašenju prirodne nepogode župan Boban je donio u dogovoru s gradonačelnikom Omiša Zvonkom Močićem.

Most: Pomoć se mora pretočiti u brza i konkretna rješenja

Stranka Most ocijenila je kako su proglašenje prirodne nepogode i 20 milijuna eura početne pomoći, koje je nedavno osigurala Vlada, važni prvi koraci, ali i naglasila kako ljudima koji su izgubili domove, imovinu i izvore prihoda nisu dovoljne najave i administrativne odluke.

- Pomoć se mora pretočiti u brza, konkretna i operativna rješenja na terenu, poručili su iz te stranke.

Podsjetili su da požar na omiškom području nije uništio samo kuće i apartmane, nego i egzistenciju brojnih malih obiteljskih iznajmljivača te zatražili hitno oslobađanje od paušalnog poreza, turističke pristojbe, turističke članarine i drugih parafiskalnih nameta do kraja 2026. godine za sve iznajmljivače i turističke djelatnike čiji su objekti uništeni ili teško oštećeni, odnosno kojima je zbog posljedica požara onemogućeno poslovanje.

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Onima koji su te obveze za 2026. godinu već podmirili, uplaćeni iznos mora se priznati kao preplata za buduće obveze ili vratiti u najkraćem mogućem roku, poručuje Most.

Traži i da država bez odgode i birokratskog otezanja procijeniti stvarnu štetu te osigura da najavljena financijska pomoć što prije stigne do pogođenih obitelji