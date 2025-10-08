Obavijesti

KOLONA ZBOG PROMETNE

VELIKO SRCE Vozačima koji su stajali u koloni nakon strave na A3 nosio vodu: 'Oduševio me!'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Ljudi su od ranog jutra čekali da se kolona pokrene, što se, kako nam javlja čitateljica, dogodilo nešto iza 11 sati

U strašnoj prometnoj nesreći na A3 u blizini Lužana jedna je osoba poginula, a četvero je ozlijeđenih u srijedu oko 7:40 h.

16
Foto: Požeški.hr

Zbog nesreće, na A3 stvorile su se ogromne kolone, čak do 8 kilometara. 

STRAVA U JARMINAMA Teška nesreća kraj Vinkovaca! Pretjecala biciklisticu (56) ispred raskrižja pa je udarila
Teška nesreća kraj Vinkovaca! Pretjecala biciklisticu (56) ispred raskrižja pa je udarila

Ljudi su od ranog jutra čekali da se kolona pokrene, što se, kako nam javlja čitateljica, dogodilo nešto iza 11 sati. Vozači su bili frustrirani i umorni, a među masom njih našao se mladić koji je išao od auta do auta i nudio vodu.

- Gotovo tri sata smo zarobljeni u koloni prema Bregani zbog prometne nesreće. Brojni su frustrirano čekali da promet krene, a ovaj čovjek pokazao je kako i u najstresnijim situacijama ima mjesta za ljudskost i solidarnost. Ponudio je vodu ljudima koji čekaju - priča nam čitateljica.

UTOPILI SU SE? Gotova obdukcija za stradale Maltežane: Još nije poznato zašto je vozač izgubio kontrolu
Gotova obdukcija za stradale Maltežane: Još nije poznato zašto je vozač izgubio kontrolu

Gesta je oduševila vozače, a vjerujemo da im je barem malo uljepšao ovaj ružan događaj.

- Ovaj čovjek daje nadu da svijet i nije tako hladno mjesto kao što se u zadnje vrijeme čini - zaključila je čitateljica.

