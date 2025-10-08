VELIKO SRCE Vozačima koji su stajali u koloni nakon strave na A3 nosio vodu: 'Oduševio me!'

U strašnoj prometnoj nesreći na A3 u blizini Lužana jedna je osoba poginula, a četvero je ozlijeđenih u srijedu oko 7:40 h.

Zbog nesreće, na A3 stvorile su se ogromne kolone, čak do 8 kilometara.

Ljudi su od ranog jutra čekali da se kolona pokrene, što se, kako nam javlja čitateljica, dogodilo nešto iza 11 sati. Vozači su bili frustrirani i umorni, a među masom njih našao se mladić koji je išao od auta do auta i nudio vodu.

- Gotovo tri sata smo zarobljeni u koloni prema Bregani zbog prometne nesreće. Brojni su frustrirano čekali da promet krene, a ovaj čovjek pokazao je kako i u najstresnijim situacijama ima mjesta za ljudskost i solidarnost. Ponudio je vodu ljudima koji čekaju - priča nam čitateljica.

Gesta je oduševila vozače, a vjerujemo da im je barem malo uljepšao ovaj ružan događaj.

- Ovaj čovjek daje nadu da svijet i nije tako hladno mjesto kao što se u zadnje vrijeme čini - zaključila je čitateljica.

