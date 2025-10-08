Gotova obdukcija za stradale Maltežane: Još nije poznato zašto je vozač izgubio kontrolu

Nalazi obdukcije za poginule Maltežane u Senju - Jeremyja Gambina (68), njegovu suprugu Lorraine (67), Kevina Bonnicia (67) i njegovu suprugu Alexandru (66) - pokazuju da je uzrok kod svih četvero najvjerojatnije utapanje. Još uvijek se čeka jedan laboratorijski nalaz, ali za sada sve upućuje na to da se radi o utapanju.

Njihova su tijela imala neke manje, površinske ozljede. Ne može se utvrditi da je vozač možda imao sinkopu ili je zadrijemao tijekom vožnje. Utvrdili su da su srca svih stradalih bila zdrava, bez prethodnih infarkta ili drugih zdravstvenih problema.

No, preliminarno se smatra da su se unesrećeni utopili - doznajemo iz Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku u Rijeci.

Ostaje nepoznato zašto je vozač, za kojeg se pretpostavlja da je bio Kevin Bonici, izgubio kontrolu nad autom. Pronašli su ga u krilu suvozača Jeremyja Gambina, dok su njihove supruge bile na stražnjem sjedalu.