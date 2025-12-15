Veljko Kajtazi: Hrvatski Romi nemaju drugu državu

Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi poručio je kako Hrvatskoj ne treba nova politička retorika koja dodatno stigmatizira Rome već svakodnevna dosljedna i odgovorna primjena postojećih alata, referirajući se na nedavni femicid u Međimurju te događanja u romskim naseljima. "Kada se zločin dogodi u romskom naselju, obrazac se ponavlja, kamere dolaze u romsko naselje, traže se kolektivni uzroci, sugerira se šira krivnja, a cijela zajednica stavlja se pod povećalo. To nije borba protiv nasilja, to je dvostruki standard. Kolektivna krivnja nikad nije bila rješenje, ali je uvijek bila najbrži put prema stigmatizaciji", rekao je Kajtazi na konferenciji za medije u Saboru osvrćući se na ubojstvo koje je počinio pripadnik romske nacionalne manjine Josip Oršuš.

Kazao je da država ima sustav - policiju, pravosuđe, centre za socijalnu skrb te preventivne i represivne mehanizme i ako negdje dolazi do propusta, cilj je jačati institucije i njihovu suradnju, a ne koristiti tragedije za političko pozicioniranje.

"Istupi kojima svjedočimo posljednjih dana nisu izraz političke snage, nego političke slabosti. Kada netko nema ozbiljan program, kontinuitet rada i vjerodostojnost, tada poseže za najjednostavnijim alatima – manipulacijom, strahom i stigmatizacijom najranjivijih. Posebno je opasno kada se to radi preko romske nacionalne manjine, kada se Romi prikazuju kao sigurnosni problem, kada se njihov izabrani predstavnik pretvara u metu, a cijela zajednica u simbol nestabilnosti", rekao je Kajtazi u ponedjeljak.

Rekao je kada se saborskog zastupnika javno naziva "dnom dna" da to nije politička kritika, nego degradacija demokratske rasprave. "Još je problematičnije kada takav govor dolazi od onih koji istovremeno tvrde da u Hrvatskoj ne postoji segregacija – unatoč višegodišnjim izvješćima pučke pravobraniteljice, presudama međunarodnih sudova i mjerama koje sama država provodi upravo zato što problem postoji", kazao je.

"U isto vrijeme kada se dogodila ova strašna tragedija, u Hrvatskoj smo svjedočili i drugim teškim slučajevima – femicidima i brutalnom nasilju u sredinama s hrvatskom većinom. I svaki put, s pravom, fokus je bio na pojedincu, na sustavu i na propustima institucija. Nitko nije slao kamere u većinska hrvatska naselja niti je na temelju nacionalne ili vjerske pripadnosti pokušavao graditi priču o nasilju", rekao je.

Dodao je da nitko nije propitivao cijele zajednice, niti sugerirao da je problem u identitetu ili kolektivnom načinu života, ali kada se zločin dogodi u romskom naselju, obrazac se ponavlja.

Poručio je da Hrvatski Romi nemaju drugu državu - "imaju samo Republiku Hrvatsku i njezine institucije".