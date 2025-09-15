Kajtazi: 'Romsku djecu u školi segregiraju!'. Ministar Fuchs: 'Nema govora o tome'

Nezavisni zastupnik i predstavnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi upozorio je u ponedjeljak tijekom aktualnog prijepodneva u Saboru na "segregaciju djece romske pripadnosti", na što je ministar obrazovanja Radovan Fuchs poručio kako nema govora o diskriminaciji ni segregaciji.

"Ulaskom u novu školsku godinu stižu informacije s terena da će se u pojedinim novim školama formirati odjeljenja u kojima će sva djeca biti romske pripadnosti, što znači nastavak segregacije", upozorio je zastupnik Kajtazi.

Upitao je ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa koje konkretne mjere poduzima po tom pitanju, a kako bi se osigurala iskorak prema inkluzivnijem i kvalitetnijem obrazovanju romske djece, na što je Fuchs naglasio kako se ne može govoriti "o diskriminaciji i segregaciji zbog toga što činjenice i slika s terena govore drugačije".

"Mi u Republici Hrvatskoj itekako dobro slijedimo Nacionalni plan za uključivanje Roma i po pitanju njihova obrazovanja činimo dodatne napore. Mjere ciljane za što bolje uključivanje romske nacionalne manjine vrijedne su preko tri milijuna eura godišnje", poručio je.

Pojasnio je kako je trenutno 5362 učenika romske nacionalnosti, od čega 22 posto njih u devet matičnih i sedam područnih škola pohađa romske razrede u kojima nema pripadnika većinskog naroda, "ali ne zato što ih netko svrstava po nacionalnosti nego jednostavno zato što druge djece nema".

"Nema nijednog razreda u tim školama u kojima su samo učenici pripadnici većinskog naroda. To nije nikakva namjerna segregacija ni diskriminacija nego upravo jednostavno činjenično stanje na terenu koje je uvjetovano demografskom situacijom da romska nacionalnost u tim područjima ima veći natalitet u odnosu na ostale. Ne možemo naređivati tko će ići u koji razred i transportirati ih u druga mjesta, to je slobodna volja roditelja", poručio je.

Medved: Vjerujem da će se ubuduće dati prilika braniteljima da iznesu svoja promišljanja

SDP-ov Tonči Restović osvrnuo se na događanja ovog ljeta oko festivala i kulturnih događanja koji su bili sporni braniteljima, s posebnim naglaskom na festival "Nosi se" u Benkovcu, istaknuvši kako se u javnosti plasiraju teze da relativiziraju Domovinski rat i hrvatske vrijednosti, dok istovremeno imaju podršku institucija.

"Ministarstvo kulture odobrilo je sredstva za festival "Nosi se" u Benkovcu, ministrica kulture je rekla da se odluke donose u demokratskoj proceduri u kojoj se vrednuju umjetnički doprinos i estetske vrijednosti", kazao je te upitao Medveda slažete li se o s mišljenjem i odlukom svoje kolegice.

"Vjerujem da ste kao Šibenčanin ponosni na ono što smo učinili u Šibeniku prema braniteljima, da ste u protekle dvije i pol, tri godine pronašli vremena i otišli do veteranskog centra u Šibeniku i imali priliku razgovarati s braniteljima, čuti njihova promišljanja u pogledu odnosa prema kulturi, o postignućima koja danas imamo u demokraciji gdje nema zabrana, gdje je zajamčena sloboda govora i koja i braniteljima, kao i svim drugim osobama, omogućuje slobodu govora i iznošenje stavova, pa i demokratski zajamčenih mirnih prosvjeda", odgovorio je ministar.

Vjeruje, dodao je, da će se ubuduće kod donošenja odluka o organiziranju takvih festivala dati prilika braniteljima da iznesu svoja promišljanja, "ne zabraniteljski, kako je odmah s ljevice krenuo selektivni udar, već kroz dijalog usmjeren na mogućnost iznošenja stava ukoliko ima elemenata koji vrijeđaju osjećaje ljudi zaslužnih za slobodu koju danas imamo".

Istaknuo je kako u konkretnom slučaju nije bilo financiranja od strane Ministarstva kulture već samo pokroviteljstva, na što mu je zastupnik Restović ukazao da je pobrkao festivale te da ga je pitao za onaj u Benkovcu.

Medved je, na pitanje HDZ-ova Pere Ćosića, najavio, nakon veteranskih centara, izgradnju i pet braniteljskih centara za trajni smještaj branitelja u potrebi. Vjeruje, kazao je, da će prva dva (u Pakracu i Slunju) biti u funkciji već iduće godine, kada će započeti i gradnja u Slavonskom Brodu, a potom i u Imotskom i Vukovaru.

HDZ-ova Jasna Vojnić zahvalila je Vladi, a posebno ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, zbog angažmana kako bi već ove jeseni s radom krenuo dječji vrtić u Vojvodini, te upitala o temama koje i dalje ostaju otvorene u odnosima RH i Republike Srbije.

"Naši odnosi su vrlo dobri, uljuđen odnos vrijedan je poštovanja. Ključ je stalna komunikacija, ali to nije dovoljno, očekujemo rješavanje onih važnih pitanja koja opterećuju odnose dviju država, od pronalaska nestalih iz Domovinskog rata, odštete logoraša, povratka arhivskog gradiva, zajamčenog mandata Hrvatima Vojvodine, odnosno Srbije, u Narodnoj skupštini...", rekao je.

Naveo je i kako je do sada uloženo gotovo šest milijuna eura pomoći Hrvatima u Vojvodini i Srbiji te da će im Vlada nastaviti pomagati i dalje.

Vlajčić; Niti jedan poljoprivrednik nema razloga za brigu po pitanju isplate potpora

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je, na pitanje HNS-ova Predraga Štromara, kako bi do kraja godine trebali završiti proceduru oko raspolaganja Ministarstva spomen-domom u Kumrovcu, a koji će se onda obnoviti.

Na upozorenje SDSS-ove Anje Šimprage da će nakon obavijesti Agencije za plaćanja nekim OPG-ovima zemlja biti izbrisana iz sustava Arkod, "što ugrožava proizvodnju i pravo na potpore", potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je kako niti jedan poljoprivrednik nema razloga za brigu po pitanju isplate potpora.

"Navedeno smo se odmah uhvatili rješavati i do kraja programskog razdoblja su svi pokriveni. Kroz izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu ćemo rješavati tu problematiku", naveo je.

Na opasku zastupnika DP-a Stipe Mlinarića da se SDSS lijepo brine za svoje glasače i narod, a istovremeno ih nema na vojnom mimohodu ili Kninu, Šimpraga je kazala da je "SDSS svugdje oko vas, samo vi to ne vidite".