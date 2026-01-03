Venezuela nakon Madura: Tko će sada preuzeti vlast u zemlji na rubu kaosa?

Nakon dramatične američke vojne operacije kojom je s vlasti svrgnut Nicolás Maduro, Venezuela se budi u novoj, neizvjesnoj stvarnosti. Dok Sjedinjene Države potvrđuju da je dugogodišnji autokrat u njihovim rukama i da mu slijedi suđenje, u Caracasu i diljem svijeta postavlja se ključno pitanje: tko sada preuzima kormilo? S oporbom koja tvrdi da je spremna, vojskom čija je odanost na kušnji i ustavom koji nudi vlastita rješenja, budućnost zemlje s najvećim svjetskim rezervama nafte je neizvjesna.

Američka operacija i sudbina Madura

Rano jutros stanovnike Caracasa probudile su eksplozije u blizini jedne od najvećih vojnih baza u gradu, nakon čega su uslijedili prekidi struje. Uskoro je stigla i potvrda iz Washingtona. Američki predsjednik Donald Trump operaciju je nazvao "briljantnom", dok je državni tajnik Marco Rubio objavio da će se Maduru i njegovoj supruzi Ciliji Flores suditi u SAD-u zbog optužbi za trgovinu drogom. Time je okončana višemjesečna eskalacija napetosti tijekom koje je SAD uveo pomorsku blokadu i rasporedio značajne vojne snage u Karibima, uključujući nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford.

Operacija je kulminacija Trumpove politike "maksimalnog pritiska" na režim koji Washington godinama smatra kriminalnim i nedemokratskim. Maduro, koji je na vlasti bio gotovo trinaest godina, preživio je brojne prosvjede, sankcije i pokušaje svrgavanja, vješto balansirajući između unutarnjih frakcija i oslanjajući se na potporu vojske i saveznika poput Kube, Rusije i Kine. Njegovim odlaskom otvara se golem vakuum moći.

Oporba polaže pravo na vlast

S druge strane, venezuelanska oporba tvrdi da ima spreman plan za tranziciju. U središtu pozornosti je María Corina Machado, dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja je postala simbol demokratskog otpora. Nakon što je u prosincu pobjegla iz zemlje kako bi primila nagradu u Oslu, Machado je poručila da je oporba spremna za "uređenu i mirnu tranziciju" čim Maduro ode.

Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Ona podržava Edmunda Gonzáleza Urrutiju, diplomata u egzilu u Španjolskoj, kao legitimnog predsjednika izabranog na spornim izborima 2024. godine. Machado je izjavila da ju je González pozvao da preuzme dužnost potpredsjednice u novoj vladi.

​- Uvjerena sam da će velika većina venezuelanskih oružanih snaga i policije, čim tranzicija započne, poštovati naredbe nadređenih koje će imenovati civilna vlast, propisno izabrana od strane Venezuelanaca - izjavila je Machado.

Njezini suradnici navodno su već predstavili američkim i drugim stranim vladama detaljne planove za prvih stotinu sati i dana nakon pada režima, fokusirajući se na stabilizaciju zemlje i hitne humanitarne mjere.

Tri scenarija za budućnost

Unatoč optimizmu oporbe, put prema stabilnosti prepun je prepreka, a analitičari ističu tri moguća scenarija.

Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Prvi je ustavni put, prema kojem bi vlast, u "apsolutnoj odsutnosti" predsjednika, trebala preuzeti potpredsjednica Delcy Rodríguez. Njezina je zadaća u roku od trideset dana organizirati nove izbore. Međutim, Rodríguez je izjavila da vlada ne zna gdje se nalaze predsjednik i prva dama, a malo je vjerojatno da bi oporba ili međunarodna zajednica prihvatile kontinuitet vlasti iz Madurovog najužeg kruga.

Drugi scenarij je kolaps režima i preuzimanje vlasti od strane oporbe, predvođene Gonzálezom i Machado. Taj scenarij ovisi o ključnom faktoru - potpori vojske. Iako Machado vjeruje da će joj se vojska prikloniti, to je daleko od sigurnog. Godinama je vojno vodstvo bilo stup Madurove vlasti, nagrađivano pozicijama i udjelom u unosnim poslovima, legalnim i ilegalnim.

To otvara treću i najopasniju mogućnost: vojni udar. Aktualni ministar obrane, Vladimir Padrino López, osudio je američku akciju.

​- Ova invazija predstavlja najveće zgražanje koje je naša zemlja pretrpjela - rekao je, dodavši da će se Venezuela oduprijeti stranim trupama.

Njegova izjava sugerira da bi se dio vojske mogao oduprijeti promjenama, što bi zemlju moglo gurnuti u još dublji kaos ili čak građanski rat.

Naslijeđe uništene zemlje

Tko god preuzme vlast, naslijedit će zemlju u ruševinama. Venezuela je izgubila gotovo tri četvrtine svog gospodarstva od 2013. godine. Više od dvadeset milijuna ljudi živi u siromaštvu, bez adekvatnog pristupa hrani, lijekovima i osnovnim uslugama. Zbog represije i beznadnosti, gotovo osam milijuna Venezuelanaca pobjeglo je iz zemlje, stvarajući jednu od najvećih migrantskih kriza na svijetu.