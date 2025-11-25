Obavijesti

News

Komentari 0
UPOZORENJE

Venezuela traži od zračnih kompanija: Nastavite letove

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Venezuela traži od zračnih kompanija: Nastavite letove
Foto: ARIS MARTINEZ/REUTERS

Tijekom vikenda, španjolski prijevoznik Iberia izjavila je da obustavlja i svoje letove za Venezuelu, pridružujući se drugim zrakoplovnim kompanijama poput brazilskog Gola, kolumbijske Aviance i TAP Air Portugala

Institut za zrakoplovstvo Venezuele u ponedjeljak je obavijestio međunarodne zrakoplovne tvrtke da moraju nastaviti letove u tu zemlju u roku od 48 sati ili riskiraju gubitak odobrenja za let, priopćilo je Međunarodno udruženje zračnog prijevoza (IATA). Nekoliko međunarodnih zrakoplovnih tvrtki otkazalo je svoje letove iz Venezuele posljednjih dana nakon što je američka Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) upozorila velike zrakoplovne tvrtke na "potencijalno opasnu situaciju" prilikom leta iznad zemlje.

IATA, koja predstavlja oko 350 zračnih kompanija, kritizirala je potez vlasti Venezuele, upozorivši da će ta odluka "dodatno smanjiti povezanost s tom zemljom, koja je već ionako najmanje povezana zemlja regije".

Ranije u ponedjeljak, španjolski prijevoznik Air Europa izjavio je da obustavlja svojih pet tjednih letova između Madrida i Caracasa "dok uvjeti ne dopuste" njihov nastavak. Airline Plus Ultra također je obustavio istu rutu, izvijestili su španjolski mediji.

POZIVAJU NA OPREZ SAD upozorava zrakoplovne tvrtke na potencijalnu opasnost iznad Venezuele: 'Rizična zona!'
SAD upozorava zrakoplovne tvrtke na potencijalnu opasnost iznad Venezuele: 'Rizična zona!'

Tijekom vikenda, španjolski prijevoznik Iberia izjavila je da obustavlja i svoje letove za Venezuelu, pridružujući se drugim zrakoplovnim kompanijama poput brazilskog Gola, kolumbijske Aviance i TAP Air Portugala.

Glasnogovornik Iberije rekao je u ponedjeljak da će obustava trajati najmanje do 1. prosinca.

Turkish Airlines otkazao je letove do petka.

Prošlog petka, američki FAA upozorio je na "pogoršanje sigurnosne situacije i povećanu vojnu aktivnost u ili oko Venezuele" te rekao da bi prijetnje mogle predstavljati rizik za zrakoplove na svim visinama.

Posljednjih mjeseci došlo je do masovnog gomilanja američke vojske u regiji, uključujući najveći nosač zrakoplova američke mornarice, najmanje osam drugih ratnih brodova i zrakoplov F-35. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!
OVO SU JUNACI S REBRA

DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice.
Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše
UKLONILI VELIKI TUMOR

Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše

Tijekom carskog reza liječnici su izvadili glavu, vrat i dio prsnoga koša bebe • Ostatak tijela ostao je u maternici tijekom zahvata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025