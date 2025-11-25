Venezuela traži od zračnih kompanija: Nastavite letove

Institut za zrakoplovstvo Venezuele u ponedjeljak je obavijestio međunarodne zrakoplovne tvrtke da moraju nastaviti letove u tu zemlju u roku od 48 sati ili riskiraju gubitak odobrenja za let, priopćilo je Međunarodno udruženje zračnog prijevoza (IATA). Nekoliko međunarodnih zrakoplovnih tvrtki otkazalo je svoje letove iz Venezuele posljednjih dana nakon što je američka Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) upozorila velike zrakoplovne tvrtke na "potencijalno opasnu situaciju" prilikom leta iznad zemlje.

IATA, koja predstavlja oko 350 zračnih kompanija, kritizirala je potez vlasti Venezuele, upozorivši da će ta odluka "dodatno smanjiti povezanost s tom zemljom, koja je već ionako najmanje povezana zemlja regije".

Ranije u ponedjeljak, španjolski prijevoznik Air Europa izjavio je da obustavlja svojih pet tjednih letova između Madrida i Caracasa "dok uvjeti ne dopuste" njihov nastavak. Airline Plus Ultra također je obustavio istu rutu, izvijestili su španjolski mediji.

Tijekom vikenda, španjolski prijevoznik Iberia izjavila je da obustavlja i svoje letove za Venezuelu, pridružujući se drugim zrakoplovnim kompanijama poput brazilskog Gola, kolumbijske Aviance i TAP Air Portugala.

Glasnogovornik Iberije rekao je u ponedjeljak da će obustava trajati najmanje do 1. prosinca.

Turkish Airlines otkazao je letove do petka.

Prošlog petka, američki FAA upozorio je na "pogoršanje sigurnosne situacije i povećanu vojnu aktivnost u ili oko Venezuele" te rekao da bi prijetnje mogle predstavljati rizik za zrakoplove na svim visinama.

Posljednjih mjeseci došlo je do masovnog gomilanja američke vojske u regiji, uključujući najveći nosač zrakoplova američke mornarice, najmanje osam drugih ratnih brodova i zrakoplov F-35.