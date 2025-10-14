Venezuela: Urušio se rudnik, najmanje 14 ljudi je poginulo

Najmanje 14 ljudi poginulo je nakon što se urušio rudnik zlata u općini El Callao na jugu Venezuele nakon obilnih kiša u tom području, izjavili su u ponedjeljak dužnosnici hitnih službi.

Timovi Nacionalnog sustava za upravljanje rizikom rekli su da su napori spašavanja u tijeku, a tijela su pronađena u tri odvojena okna. „Prva faza radova je ispumpavanje svih okana u sektoru kako bi se smanjila razina vode, a zatim procjena napora spašavanja“, rekli su službenici hitnih službi u objavi na društvenim mrežama.