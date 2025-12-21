Obavijesti

News

Komentari 3
ŽALIT ĆE SE UN-U

Venezueli zaplijenili još jedan brod s naftom: 'Krađa i otmica'

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Venezueli zaplijenili još jedan brod s naftom: 'Krađa i otmica'
Foto: Department of Homeland Security

Venezuela je „osudila krađu i otmicu privatnog broda koji je prevozio naftu, kao i prisilno zadržavanje posade od strane pripadnika vojske Sjedinjenih Američkih Država"

Vlada Venezuele osudila je američku zapljenu još jednog broda koji je prevozio naftu u blizini obale Južne Amerike, nazivajući to „ozbiljnim činom međunarodnog piratstva”.

Venezuela je „osudila krađu i otmicu privatnog broda koji je prevozio naftu, kao i prisilno zadržavanje posade od strane pripadnika vojske Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnim vodama”, stoji u priopćenju .

NA RUBU RATA Amerikanci zaplijenili još jedan naftni tanker kod Venezuele: Trump naredio potpunu blokadu
Amerikanci zaplijenili još jedan naftni tanker kod Venezuele: Trump naredio potpunu blokadu

Caracas je objavio da će o tome obavijestiti Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, kao i druge multilateralne organizacije i vlade.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Riješili misterij ubojstva u Maloj Subotici. Uhitili mladića, Mihaela L. upucao je pištoljem
UBOJSTVO NA RIBNJAKU

FOTO Riješili misterij ubojstva u Maloj Subotici. Uhitili mladića, Mihaela L. upucao je pištoljem

Osnovano se sumnja da je 28-godišnjak u utorak 8. srpnja 2025. godine, u kasnim večernjim satima, hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio Mihaela L. na prostoru ribnjaka kod Male Subotice.
Otac ubijenog Mihaela: 'Znam da s bratićem nije razgovarao, no ne znam zašto bi ga on ubio'
UBOJSTVO U MALOJ SUBOTICI

Otac ubijenog Mihaela: 'Znam da s bratićem nije razgovarao, no ne znam zašto bi ga on ubio'

Međimurska policija uhitila je 28-godišnjaka zbog ubojstva Mihaela L. (33) iz srpnja ove godine. Neslužbeno se doznaje da je riječ o Mihaelovom bratiću s kojim je imao narušene odnose
Ona je genije, čudo prirode: Zastupnica iz Republike Srpske završila pravo za četiri mjeseca
SUMNJIVA DIPLOMA

Ona je genije, čudo prirode: Zastupnica iz Republike Srpske završila pravo za četiri mjeseca

Zastupnica Zagorka Grahovac naziva je frizerkom, a sama Šljivić ističe da je vlasnica prestižnog beauty salona, službeni dokumenti govore drugačije - ona je diplomirana pravnica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025