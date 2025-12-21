Venezuela je „osudila krađu i otmicu privatnog broda koji je prevozio naftu, kao i prisilno zadržavanje posade od strane pripadnika vojske Sjedinjenih Američkih Država"
ŽALIT ĆE SE UN-U
Venezueli zaplijenili još jedan brod s naftom: 'Krađa i otmica'
Vlada Venezuele osudila je američku zapljenu još jednog broda koji je prevozio naftu u blizini obale Južne Amerike, nazivajući to „ozbiljnim činom međunarodnog piratstva”.
Venezuela je „osudila krađu i otmicu privatnog broda koji je prevozio naftu, kao i prisilno zadržavanje posade od strane pripadnika vojske Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnim vodama”, stoji u priopćenju .
Caracas je objavio da će o tome obavijestiti Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, kao i druge multilateralne organizacije i vlade.
