NA RUBU RATA

Amerikanci zaplijenili još jedan naftni tanker kod Venezuele: Trump naredio potpunu blokadu

Piše HINA,
Foto: Bram van Broekhoven

Američka Obalna straža prvi put je zaplijenila sankcionirani tanker, a operaciju je pratila i vojska

Američka Obalna straža zaplijenila je u subotu u blizini obale Venezuele prvi put sankcionirani naftni tanker, dodatno zaoštrivši sukob između dviju zemalja, prenijeli su američki mediji.

Pozivajući se na američke dužnosnike, televizijski kanali NBC News i ABC News izvijestili su da je američka vojska pružila potporu toj operaciji prebacivši pripadnike Obalne straže na brod i prateći je iz zraka.

Američki predsjednik Donald Trump naredio je u srijedu u objavi na svojoj platformi Truth Social "potpunu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji dolaze u Venezuelu i odlaze iz nje".

Odluku je opravdao tvrdnjom da je ta južnoamerička država ukrala naftu, zemlju i drugu imovinu od SAD-a, što mora vratiti.

Trump je optužio režim venezuelanskoga autoritarnog vođe Nicolasa Madura da koristi "naftu s tih ukradenih naftnih polja za financiranje samih sebe, narko-terorizma, trgovine ljudima, ubojstava i otmica".

Ranih 2000-ih, Venezuela je nacionalizirala naftna polja, što je pogodilo strane i također američke kompanije. To je dovelo do spora oko isplate odštete. Godine 2019., u svojem prvom mandatu, Trump je nametnuo sankcije državnoj naftnoj kompaniji PDVSA-i.

Samo nekoliko dana prije objave blokade, američka vojska već je bila preuzela kontrolu nad jednim naftnim tankerom u blizini obale Venezuele.

