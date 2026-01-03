Obavijesti

'OTET JE'

Venezuelska potpredsjednica: Maduro je jedini predsjednik

Piše HINA,
Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Delcy Rodríguez poručila je da vlast ostaje u Caracasu nakon američke operacije, pozvala na mir i jedinstvo te odbacila Trumpove tvrdnje o preuzimanju zemlje

Venezuelska potpredsjednica Delcy Rodrigues rekla je u subotu da je Nicolas Maduro jedini predsjednik Venezuele, nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je položila prisegu pošto je Maduro odveden iz zemlje u američkoj vojnoj operaciji.

Rodriguez se obratila na državnoj televiziji iz Caracasa sa svojim bratom, čelnikom Nacionalne skupštine Jorgeom Rodriguezom, ministrom unutarnjih poslova Diosdadom Cabellom te ministrima vanjskih poslova i obrane.

Rodriguez je pozvala na mir i jedinstvo u obrani zemlje nakon Madurove "otmice" te je rekla da Venezuela nikad neće biti kolonija nijedne nacije.

Trump je izjavio da će SAD "voditi Venezuelu" sve do "sigurne" predaje vlasti. Rekao je novinarima da će američke vojne snage ostati na svojim pozicijama dok se američki zahtjevi u potpunosti ne ispune.

