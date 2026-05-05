Na Odjelu pedijatrije zadarske bolnice volonteri udruge Smiješak čitaju djeci priče za laku noć. Idu od sobe do sobe s torbama punim knjiga. ‘Djeci se to sviđa’, kažu
Vesna i Tanja su 'tete pričalice' na zadarskoj pedijatriji: 'Želimo djeci vratiti osmijeh na lice!'
Mama Ana i sedmomjesečna Roza dva su dana na Odjelu pedijatrije zadarske bolnice. Vrijeme u bolnici sporo prolazi, pa je dvojac rado odslušao kratku priču koju su im za laku noć ispričale tete pričalice. Roza je sretno gugutala, a majka Ana kazala je da se tetama pričalicama, koje su volonterke, nije nadala.
