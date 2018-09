Albanski veterani blokirali su prolaz Vučiću: Čuli se i rafali

Veterani Oslobodilačke vojske Kosova (OVK-UČK) blokirali su sve prilazne ceste selu Banje u namjeri da onemoguće dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u to naselje južno od rijeke Ibar, gdje među većinskim Albancima živi oko 300 Srba, pa je kosovska vlada posjet otkazala iz sigurnosnih razloga.

Prema posljednjim izvješćima, Vučić je unatoč otkazivanju drugog dana posjeta Kosovu krenuo prema selu. No, zaustavila ga je kosovska policija i obavijestila da su barikade dva kilometra dalje. Vučić se nakon toga vratio u Kosovsku Mitrovicu.

Beogradski mediji javljaju da su ceste blokirane građevinskim strojevima i kamionima, rasutim balvanima, a broj zapreka i blokiranih prilaza Banjama se povećava, dok pojedini reporteri javljaju da prosvjednici pale automobilske gume te da su se na terenu čuli i rafali.

Vučić je na vijest o zaprekama rekao da se stvari trebaju "rješavati riječima i pameću, a ne oružjem" i da će se on "još snažnije boriti za mir i zaštitu Srba na Kosovu".

Albanci novinare gađali bocama?

Premijer Kosova Ramush Haradinaj je rekao da je iz sigurnosnih razloga povukao dozvolu, koju je ranije kosovsko ministarstvo vanjskih poslova dalo Vučiću da posjeti selo Banje, objavila je u nedjelju Radio-televizija Kosova na srpskom jeziku.

Ovu obavijest Haradinaj je objavio na Facebooku, naglasivši da odluka odmah stupa na snagu.

"Sigurnost građana je iznad svega. Ja sam povukao dozvolu Ministarstva vanjskih poslova za posjet predsjednika Srbije u zoni Drenice. Ova odluka stupa na snagu odmah", napisao je Haradinaj, a prenosi RTK.

Reporter Radio-televizije Srbije (RTS) uspio se makadamskim cestama probiti do mjesta Banje gdje tristotinjak mještana tog i okolnih sela očekuju predsjednika Srbije, a RTS je objavio snimke okupljenih prosvjednika koji prekriženim rukama pokazuju dvoglavog orla, nacionalni simbol Albanije.

Prema izvješćima reportera beogradskih medija, Albanci su novinare gađali bocama.

Vulin: Znate kako bi reagirali da napadnu Vučića

Ministar obrane Aleksandar Vulin rekao je danas za TV Pink da će Vojska Srbije poštivati odluke predsjednika Srbije i vrhovnog zapovjednika Aleksandra Vučića i da će sve što on bude naredio biti učinjeno:

- Ako on kaže da treba osigurati njegovu sigurnost ili želi proći do mjesta gdje hoće, to će biti riješeno - kazao je Vulin.

Upitan kako će Srbija reagirati ako napadnu predsjednika, Vulin je kazao da ga to ne pitaju.

- Nemojte me ni pitati. Znate što bih o tome rekao. Neću to reći, ali znate kako bismo reagirali.