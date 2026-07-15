Veterinari tražili obustavu, Ministarstvo poručilo: Natječaj ostaje, ništa od poništenja!

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u srijedu su poručili kako u ovom trenutku nije utvrđena pravna ni činjenična osnova kako bi se poništio natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu što zahtijevaju iz Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske i Građanske inicijative za spas hrvatskog stočarstva.

"U ovom trenutku nije utvrđena pravna ni činjenična osnova za njegovo poništavanje. U slučajevima kada za pojedinu jedinicu lokalne samouprave nije odabran izvršitelj ili se u propisanom postupku utvrde nepravilnosti, postupak će se ponoviti isključivo za tu jedinicu lokalne samouprave, sukladno zakonu", odgovorili su iz ministarstva komentirajući zahtjev Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske koja je upozorila kako je natječaj kompromitiran te zatražila da se natječaj obustavi.

Podsjetimo, iz Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske i Građanske inicijative za spas hrvatskog stočarstva u utorak su upozorili da je natječaj ministarstva poljoprivrede za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu kompromitiran u provedbi te su tražili hitnu obustavu natječaja i poništenje kompromitiranog postupka.

Iz ministarstva poljoprivrede su u odgovoru na Hinin upit naveli kako se primjeri izneseni na jučerašnjoj konferenciji za medije odnose na prethodni natječaj proveden početkom 2025. godine.

Natječaj koji je trenutačno u provedbi, kako stoji u odgovoru na upit, raspisan je u prosincu 2025., dakle ne radi se o istom postupku makar dio prijavitelja to pokušava tako prikazati.

Iz ministarstva navode i kako je Veterinarska stanica Novi Marof protiv ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pokrenula sudski postupak zbog ishoda tog prethodnog natječaja na kojemu nije ispunila formalne uvjete te je natječaj za to područje posljedično poništen. Budući da je sudski postupak u tijeku, ministarstvo ne komentira njegov sadržaj, navode stranaka ni mogući ishod, kazali su.

Naime, na jučerašnjoj konferenciji za medije izneseno je kako ponuda Veterinarske stanice Varaždin, organizacije koja je u 2025. iz sredstava ministarstva poljoprivrede i Državnog inspektorata ostvarila oko osam milijuna eura prihoda, nije sadržavala traženu policu obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti, već samo ponudu osiguranja. Iako uvjeti natječaja izrijekom propisuju da se nepotpune ponude odbacuju, dodala je udruga u priopćenju, ta ponuda nije bila odbačena.

Iz ministarstva poljoprivrede također su odbacili tvrdnje sa jučerašnje konferencije za medije da su kriteriji natječaja rezultat odluke jednog službenika.

"Tvrdnja da su kriteriji natječaja rezultat odluke jednog službenika također nije istinita. Kriteriji su izrađeni u okviru rada nadležnih ustrojstvenih jedinica ministarstva, na temelju iskustava iz prethodnih natječaja, provedenih nadzora i utvrđenih potreba veterinarske službe i u bitnim se elementima primjenjuju još od 2023. godine. O ponudama odlučuje Povjerenstvo kao kolektivno tijelo, u skladu s propisanim postupkom, pa njegov predsjednik ne donosi odluke samostalno", naveli su.

Napominju i kako poslovne prilike izvan vlastitog područja traže različiti ponuditelji, uključujući i pojedine članove udruge koja iznosi ove primjedbe.

"Dakle, akteri koji se bune protiv toga što drugi ponuditelji 'ulaze na njihovo područje', čine isto to prijavljujući se za jedinice lokalne samouprave koje su manje ili više udaljene od njihove ambulante i tradicionalnog mjesta djelovanja", navode iz ministarstva dodajući kako se ne žele uključivati u međusobne optužbe tržišnih sudionika niti komentirati izvan činjenica utvrđenih u natječajnom postupku.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kako su naveli, pomno osluškuje reakcije s terena.

"One konstruktivne uvažit ćemo pri provedbi budućih natječaja jer nam je cilj jačanje veterinarske struke i veća dostupnost kvalitetne usluge na terenu, a one koji su manipulativne naravi dužni smo demantirati", poručili su.

Jedini je cilj predmetnog natječaja, kako su naveli iz ministarstva, osigurati kvalitetno, pravodobno i kontinuirano obavljanje poslova javnih ovlasti, koji su od ključne važnosti za zaštitu zdravlja životinja i učinkovito suzbijanje zaraznih bolesti.