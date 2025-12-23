Veterinari u Puli izveli božićno čudo! Psa probila šipka, oni mu spasili život: 'On je veliki borac'

Da čuda zaista postoje najbolje znaju Michaela Zenzerović Vojnić i njezin pas Charlie koji je samo brzom reakcijom pulskog veterinara dr. Henrija Hajstera spašen od sigurne smrti. Te nedjelje šokirani vlasnici uletjeli su u ordinaciju noseći svog ljubimca iz kojega je virila metalna šipka duga 52 centimetra!

Nabio se u igri na nju. Bio je pri svijesti sve do operacije. Nije cvilio, nije se ritao kako bi se oslobodio šipke koja mu je ušla u tijelo neposredno iza prsne kosti, prolazeći pritom tik do vitalnih organa. Charlie je bio izuzetno miran dok su ga vlasnici automobilom prevezli do vrhunskog veterinara dr. Hajstera. I nije bilo važno što je nedjelja, veterinar je skočio na njihov poziv, okupio svoj tim i krenuo u spašavanje psećeg života. I kao što su rekli njegovi kolege iz ordinacije, dr. Hajster se uvijek javlja na poziv, bez obzira na vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Pula: Veterinar Dr. Hajster operirao je psa Charliea koji se u igri nabio na čeličnu šipku | Video: 24sata/Reuters

Ako se odmah ne javi - ili je u zahodu ili je umro - rekla je njegova ekipa.

Prava drama odvila se prije gotovo dva tjedna u Manjadvorcima pored Pule.

- Charlie je udomljeno štene kojega smo prije šest godina pronašli na cesti. Bio je sam i odbačen. Odmah nam je prirastao srcu jer je izuzetno miran, druželjubiv, umiljat i privržen obitelji. On je inače jako samostalan. Taj dan smo čuli njegov lavež. Pogledala sam vani i zazvala ga. Uvijek dođe. Na prvi poziv nije ga bilo. Susjed me ubrzo nazvao rekavši da se moj Charlie nabio na metalnu šipku koja je virila iz betona. Pojurili smo na to mjesto i ugledali stravičnu scenu. Bio je pri svijesti. Nije lajao. Čuo je moj glas i mirno tako stajao. Kao da je znao da mora jer će jedino tako preživjeti. Susjed je došao s velikim kliještima i prerezali smo šipku ne vadeći je iz Charlieja - emotivno, sa suzama u očima, priča vlasnica, dok Charlie mašući repom mirno sjedi u njezinu naručju.

Nazvala je prije toga dr. Hajstera u panici, poslala mu stravičnu fotografiju nabodenog psa i veterinar je rekao da se odmah upute u njegovu ordinaciju. Počela je komplicirana operacija spašavanja jednog života.

- Četiri puna sata čekali smo veterinarov poziv. Ta četiri sata za mene su izgledale kao četiri godine. A onda poziv. Dođite, Charlie vas čeka. Nisam mogla vjerovati tim riječima. Ne mogu opisati svoju veliku zahvalnost dr. Hajsteru i njegovu timu, jer što su oni uspjeli napraviti te večeri, to je nemoguće - rekla je vlasnica psa.

Očekivala je da će Charlie ležati nakon operacije, no dočekao ju je veselo mašući repom. Svi su bili u čudu.

Veterinar Hajster je tijekom našeg posjeta ordinaciji emotivno zagrlio Charlieja. A ovaj je, kao da je znao, uzvratio svom spasiocu veselo mašući repom i jednom psećom pusom. Taman je stigao u ordinaciju na previjanje.

- U 30-godišnjoj karijeri nisam vidio ništa slično. Znali su me vlasnici nazvati da je pas progutao utičnicu pa smo cijelu morali vaditi iz želuca, spašavanje od zalutalih metaka..., ali da se životinja nabola na armaturu te da mu je ušla kod prsne kosti i izašla pored debelog crijeva, nisam imao. Zaista je Charlie čudo. Prvo sam pitao krvari li? Rekli su da ne krvari, a onda sam rekao da ga ne diraju i da mi poslikaju mjesto. Savjetovao sam im da fleksericom otpile šipku kako bi ga oslobodili od temelja. Rekao sam da ga sa šipkom hitno donesu, doslovno kao kip koji trebaju držati mirno dok voze prema meni - ispričao je dr. Hajster.

Životinju su odmah sedirali kad su vidjeli na rendgenu da nisu ugroženi dišni putevi i da ne krvari.

- Pas po dolasku uopće nije cvilio. A šipka koja mu je prošla kroz tijelo nije oštetila niti jedan vitalni organ. Zaista je to pravo božićno čudo! Charlie je mirno stajao i slušao sve naše upute. Detaljno smo vidjeli gdje je šipka putovala kroz tijelo i izašla te smo ga morali na tri mjesta otvoriti da šipku izvadimo vani. Nasreću, imao sam u ordinaciji škare za rezanje vanjskog fiksatora. Šipka koja je probola psa bila je duga 52 centimetra i nisam je htio provlačiti kroz cijelo tijelo. Kad smo konačno pažljivo izvukli šipku, morali smo ići na rekonstrukciju tkiva na tri mjesta. Bio sam u nevjerojatnom adrenalinu cijelo vrijeme operacije jer sam samo htio da sve to preživi. I preživio je gotovo nemoguće. Da je šipka samo zagrebala arteriju u blizini, on bi iskrvario za nekoliko minuta. Charlie je naše malo čudo - rekao je dr. Hajster.