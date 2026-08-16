Otvorila je voljku i iz nje izvadila čitav ostatak klipa kukuruza!
Veterinarka primijetila da nešto nije u redu s galebom. Nećete vjerovati što je progutao
Na otoku Ižu, veterinarka Helena spasila je život galebu.
- Na otoku Ižu, naša kolegica Helena, iskusna veterinarka s dugogodišnjom praksom, uočila je mladog galeba s velikom kvrgom na području vrata. Iako je ptica pokazivala veliku želju za hranom kad joj je ponuđena, bilo je bolno očito da ne može progutati baš ništa. Pregledom je odmah utvrđeno da je galeb izrazito mršav i iscrpljen, što je bio jasan znak da ova agonija traje već duže vrijeme - objavili su iz AWAP Divlje Životinje.
- Nakon kratkih konzultacija koje su bile samo potvrda onoga što je kolegica s obzirom na svoje veliko kirurško iskustvo odmah prepoznala pristupilo se hitnom zahvatu. Otvorila je voljku i iz nje izvadila čitav ostatak klipa kukuruza! Olakšanje za nesretnu pticu uslijedilo je istog trena. Pravo je čudo da se galeb u međuvremenu nije ugušio, jer kada jednom počnu gutati ovako krupne predmete, više ih ne mogu samostalno izbaciti - objavili su i dodali da mladi galebovi teško pronalaze hranu, pa svašta pokušavaju pojesti.
- Ovaj slučaj još jednom bolno podsjeća na tužnu stvarnost: mladi galebovi većinu su vremena gladni i teško pronalaze prirodnu hranu. U očaju jedu sve što im ljudi bace ili što uspiju iskopati po kantama i deponijima. Sveli smo ove sirote životinje na to da preživljavaju prekapajući po smeću...
Veliko hvala kolegici Heleni na brzoj i stručnoj reakciji kojom je spasila još jedan nevini život - zaključili su.
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