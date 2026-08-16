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SPASILA MU ŽIVOT

Veterinarka primijetila da nešto nije u redu s galebom. Nećete vjerovati što je progutao

Piše 24sata,
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Veterinarka primijetila da nešto nije u redu s galebom. Nećete vjerovati što je progutao
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Foto: AWAP Divlje životinje/Facebook
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Otvorila je voljku i iz nje izvadila čitav ostatak klipa kukuruza!

Na otoku Ižu, veterinarka Helena spasila je život galebu.

 - Na otoku Ižu, naša kolegica Helena, iskusna veterinarka s dugogodišnjom praksom, uočila je mladog galeba s velikom kvrgom na području vrata. Iako je ptica pokazivala veliku želju za hranom kad joj je ponuđena, bilo je bolno očito da ne može progutati baš ništa. ​Pregledom je odmah utvrđeno da je galeb izrazito mršav i iscrpljen, što je bio jasan znak da ova agonija traje već duže vrijeme - objavili su iz AWAP Divlje Životinje.

Foto: AWAP Divlje životinje/Facebook

- Nakon kratkih konzultacija  koje su bile samo potvrda onoga što je kolegica s obzirom na svoje veliko kirurško iskustvo odmah prepoznala pristupilo se hitnom zahvatu. Otvorila je voljku i iz nje izvadila čitav ostatak klipa kukuruza! ​Olakšanje za nesretnu pticu uslijedilo je istog trena. Pravo je čudo da se galeb u međuvremenu nije ugušio, jer kada jednom počnu gutati ovako krupne predmete, više ih ne mogu samostalno izbaciti - objavili su i dodali da mladi galebovi teško pronalaze hranu, pa svašta pokušavaju pojesti.

Foto: AWAP Divlje životinje/Facebook
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 - ​Ovaj slučaj još jednom bolno podsjeća na tužnu stvarnost: mladi galebovi većinu su vremena gladni i teško pronalaze prirodnu hranu. U očaju jedu sve što im ljudi bace ili što uspiju iskopati po kantama i deponijima. Sveli smo ove sirote životinje na to da preživljavaju prekapajući po smeću...
​Veliko hvala kolegici Heleni na brzoj i stručnoj reakciji kojom je spasila još jedan nevini život - zaključili su.

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