Kremlj je u nedjelju objavio da ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump ne podržavaju europsko-ukrajinsko zalaganje za privremeno primirje uoči sporazuma o miru, te da Moskva smatra da Kijev treba donijeti "hrabru odluku" po pitanju Donbasa.

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov rekao je da je telefonski razgovor između Putina i Trumpa trajao sat vremena i 15 minuta, te da se odvio na Trumpov zahtjev uoči Trumpova sastanka u Miamiju s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

"Najvažnije je da predsjednici Rusije i SAD-a imaju slične poglede o tome da opcija privremenog primirja koje predlažu Ukrajina i Europljani pod izlikom pripremanja referenduma ili pod drugim izlikama, samo produljuje sukob i nosi rizik od obnove neprijateljstva", rekao je Ušakov.

Ušakov je rekao da Kijev mora donijeti "hrabru odluku" u skladu s rusko-američkim raspravama o Donbasu ako želi da se neprijateljstva okončaju.

"S obzirom na trenutačnu situaciju na bojištima, imalo bi smisla za ukrajinski režim donijeti ovu odluku po pitanju Donbasa."

Rusija, koja kontrolira oko 90 posto Donbasa, želi da Ukrajina povuče svoje snage s 10 posto područja koje kijevske snage još uvijek kontroliraju. Sveukupno, Rusija kontrolira oko petine Ukrajine.

Trump je više puta obećao da će okončati najsmrtonosniji sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, a njegov izaslanik Steve Witkoff i zet Jared Kushner pregovaraju s Rusijom, Ukrajinom i europskim silama.

Ukrajina i njezini europski saveznici zabrinuti su da bi Trump mogao 'prodati' Ukrajinu i ostaviti europske sile da plate račun za podršku razorenoj Ukrajini nakon što su ruske snage zauzimale prosječno 12-17 četvornih kilometara Ukrajine dnevno u 2025. godini.

"Donald Trump pažljivo je slušao ruske procjene o stvarnim izgledima za postizanje sporazuma", rekao je Ušakov. "Trump je uporno zastupao ideju da je zaista potrebno što prije okončati rat i govorio je o impresivnim izgledima za ekonomsku suradnju između Sjedinjenih Država i Rusije i Ukrajine."