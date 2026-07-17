VIDEO Akcija zagrebačke policije. Zaustavljali vozače romobila. Idu do 80 na sat

Zagrebački policajci su u srijedu proveli akciju pojačanog nadzora u užem centru grada te na Trgu bana Josipa Jelačića. Nadzor je bio usmjeren na vozače električnih romobila, mopeda, motocikala i drugih osobnih prijevoznih sredstava, s primarnim ciljem zaštite pješaka i povećanja opće sigurnosti u najprometnijim dijelovima grada.

Pokretanje videa... VIDEO Policija kaznila vozače romobila, jedan trajno oduzet | Video: Policijska uprava zagrebačka

Tijekom provođenja ove ciljane akcije utvrđen je niz prekršaja te su policijski službenici poduzeli sljedeće mjere: izdano je 13 obavijesti o počinjenom prekršaju, 2 obvezna prekršajna naloga za najteže oblike kršenja prometnih propisa te izrečeno je 7 pisanih upozorenja.

Foto: PU zagrebačka





Rezultati nadzora potvrđuju kako dio vozača električnih romobila i dalje svjesno ignorira zakonske propise, čime izravno ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu, posebice pješaka u pješačkim zonama.

Foto: PU zagrebačka





Poseban naglasak tijekom akcije stavljen je na provjeru tehničkih karakteristika vozila. Policija je tom prilikom privremeno oduzela dva električna romobila koji su razvijali brzinu veću od 25 km/h, a snaga elektromotora prelazila im je 0,6 kW.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za vozila i pješake.





Jedan od navedenih romobila trajno je oduzet jer se vozač odrekao prava na žalbu te odmah podmirio izrečeni obvezni prekršajni nalog. Po pravomoćnosti ovog naloga, vozilo prelazi u trajno vlasništvo Republike Hrvatske.



Policijska uprava zagrebačka ponovno savjetuje sve vozače električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava da se pridržavaju zakonskih odredbi, prilagode brzinu uvjetima na cestama i pješačkim zonama te poštuju sigurnost najranjivijih skupina u prometu. Aktivnosti policije u prometu nastavit će se provoditi i dalje kako bi se osigurala maksimalna sigurnost svih građana.