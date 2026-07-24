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13. noć zaredom

VIDEO Američka vojska izvela novi val napada na Iran, Trump: 'Čeka vas teška vojna kazna...'

Piše HINA,
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VIDEO Američka vojska izvela novi val napada na Iran, Trump: 'Čeka vas teška vojna kazna...'
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Foto: SOCIAL MEDIA
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Američka vojska objavila je u petak da je završila najnoviji val napada na Iran, čime su američki udari nastavljeni trinaestu noć zaredom

Prema navodima američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), najnoviji napadi trajali su više od dva sata. "CENTCOM je gađao iranska vojna zapovjedna središta, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalne nadzorne položaje i pomorske kapacitete kako bi dodatno smanjio prijetnju koju Iran predstavlja civilnim pomorcima i trgovačkim brodovima koji prolaze Hormuškim tjesnacem", priopćilo je zapovjedništvo.

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je Iranu i njegovim saveznicima hutistima zaprijetio "teškom vojnom kaznom" nakon što su jemenski borci pogodili dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, proširivši rat na još jedan od ključnih svjetskih pomorskih pravaca, nakon što je Teheran ranije blokirao Hormuški tjesnac.

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Napad na Bandar Abas | Video: 24sata/Reuters

Američko-izraelski rat protiv Irana počeo je 28. veljače, a Teheran je odgovorio napadima na Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američke vojne baze. U američkim i izraelskim napadima na Iran te izraelskim udarima na Libanon od tada su poginule tisuće ljudi, dok su milijuni bili prisiljeni napustiti svoje domove.

Trump je zaprijetio i napadima na iranska energetska postrojenja i mostove. Iran je upozorio da će njegove snage, ostvare li Sjedinjene Države te prijetnje, napasti regionalne naftne, plinske, elektroenergetske i druge gospodarske objekte.

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Ženevske konvencije iz 1949. godine, kojima se uređuje humanitarno postupanje u ratu, zabranjuju napade na objekte koji se smatraju nužnima za opstanak civilnog stanovništva. Američki stručnjaci za međunarodno pravo upozorili su u travnju, nakon ranijih Trumpovih prijetnji, da bi takvi napadi mogli predstavljati ratne zločine.

Široke osude izazvala je i Trumpova prijetnja iz istog mjeseca da će uništiti cjelokupnu iransku civilizaciju.

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Komentari 0
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