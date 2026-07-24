Trump: Razmišljam o napadu na Iran kakav nikada nije viđen

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako je vrlo blizu odluke o pokretanju masovnog napada na Iran kakav nije viđen do sada.

- Razmatram masovni napad. Veći nego ikada prije. Blizu sam donošenja odluke. Sve je spremno za to - rekao je Trump u razgovoru za portal Axios. Prijetnje dolaze u trenutku kada je 100 ranjenih američkih vojnika prebačeno na liječenje u Njemačku, a Iran prijeti dodatnom eskalacijom, uključujući jemenske Hute koji bi mogli zatvoriti Bab el - Mandab i tako dodatno urušiti globalnu trgovinu i morski promet.

Cijene nafte ponovno skočile iznad simbolične granice od 100 dolara po barelu sirove nafte Brent, uz naznake da bi mogle ići još više.

Iako je priznao da bi takav potez imao ozbiljne posljedice, naglasio je da konačna odluka još nije donesena. Dodao je i kako bi se Izrael "pridružio za dvije minute ako to zatraži", ali i poručio: "Nikoga ne trebamo."

Novi val eskalacije uslijedio je nakon što su Huti, koje podržava Teheran, napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Trump je zbog toga zaprijetio "teškom vojnom kaznom" i Hutima i Iranu.

Reuters prenosi kako je Iran prebacio pripadnike Revolucionarne garde i vojnu opremu u Jemen, pozivajući Hute na blokadu strateški ključnog prolaza Bab el-Mandeb, kroz koji prolazi oko 12 posto svjetske trgovine. Zbog napada i proglašene blokade, brodovi već preusmjeravaju svoje rute, što stvara dodatni pritisak na globalno tržište energenata.