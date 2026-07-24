Obavijesti

News

Komentari 1
ESKALACIJA RATA

Trump: Razmišljam o napadu na Iran kakav nikada nije viđen

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: Razmišljam o napadu na Iran kakav nikada nije viđen
Foto: Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prijetnje dolaze u trenutku kada je 100 ranjenih američkih vojnika prebačeno na liječenje u Njemačku

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako je vrlo blizu odluke o pokretanju masovnog napada na Iran kakav nije viđen do sada. 

 - Razmatram masovni napad. Veći nego ikada prije. Blizu sam donošenja odluke. Sve je spremno za to - rekao je Trump u razgovoru za portal Axios. Prijetnje dolaze u trenutku kada je 100 ranjenih američkih vojnika prebačeno na liječenje u Njemačku, a Iran prijeti dodatnom eskalacijom, uključujući jemenske Hute koji bi mogli zatvoriti Bab el - Mandab i tako dodatno urušiti globalnu trgovinu i morski promet.

RASTURIO IH IRAN Dubai prazan, nema turista. Nude 700 eura za dolazak
Dubai prazan, nema turista. Nude 700 eura za dolazak

Cijene nafte ponovno skočile iznad simbolične granice od 100 dolara po barelu sirove nafte Brent, uz naznake da bi mogle ići još više.

Iako je priznao da bi takav potez imao ozbiljne posljedice, naglasio je da konačna odluka još nije donesena. Dodao je i kako bi se Izrael "pridružio za dvije minute ako to zatraži", ali i poručio: "Nikoga ne trebamo."

Novi val eskalacije uslijedio je nakon što su Huti, koje podržava Teheran, napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Trump je zbog toga zaprijetio "teškom vojnom kaznom" i Hutima i Iranu.

I REPUBLIKANCI ZA UDARAC ZA TRUMPA Američki Kongres usvojio rezoluciju o obustavi napada na Iran
UDARAC ZA TRUMPA Američki Kongres usvojio rezoluciju o obustavi napada na Iran

Reuters prenosi kako je Iran prebacio pripadnike Revolucionarne garde i vojnu opremu u Jemen, pozivajući Hute na blokadu strateški ključnog prolaza Bab el-Mandeb, kroz koji prolazi oko 12 posto svjetske trgovine. Zbog napada i proglašene blokade, brodovi već preusmjeravaju svoje rute, što stvara dodatni pritisak na globalno tržište energenata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!
STRAVA TRAJALA GODINAMA

SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!

Prema navodima Dnevnik.hr-a, zlostavljanje je počelo početkom 2000-ih u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati, a nastavilo se i tijekom studija bogoslovije u Đakovu
UŽIVO Šegotina žena kaže da je on kupovao zlato, sinu je Pavlek plaćao školarinu za fakultet?
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Šegotina žena kaže da je on kupovao zlato, sinu je Pavlek plaćao školarinu za fakultet?

Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura...
'UKLETI' BROD IZ DUNAVA: Stari su nam pričali da je pun zlata iz Austrougarske. Vrijedio je puno!
TAJNA OD 100 GODINA

'UKLETI' BROD IZ DUNAVA: Stari su nam pričali da je pun zlata iz Austrougarske. Vrijedio je puno!

Niski vodostaj otkrio je olupinu kraj Iloka. Pričalo se da je brod vozio zlato, a onda je Hrvoje istraživao i saznao sve detalje. Kopao je po arhivi kako bi saznao istinu skrivenu cijelo stoljeće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026