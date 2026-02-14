Dok su američki i iranski diplomati prošlog tjedna u Omanu pokušavali oživjeti pregovore o nuklearnom programu Teherana, Pentagon je nastavio s gomilanjem snaga u regiji, pojačavajući strahove od novog rata na Bliskom istoku.
VIDEO Američka vojska se priprema za mogući višetjedni sukob u Iranu: 'Sve je na stolu'
Američka vojska priprema se za mogućnost vođenja dugotrajnih, višetjednih operacija protiv Irana ako predsjednik Donald Trump naredi napad, potvrdila su za Reuters dva američka dužnosnika. Takav scenarij prerastao bi u daleko ozbiljniji sukob od dosad viđenih između dviju zemalja i označava dramatičnu eskalaciju u planiranju Pentagona, koji se odmiče od prethodnih, jednokratnih udara.
Informacije koje su dužnosnici otkrili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme podižu uloge u diplomatskim naporima koji se odvijaju paralelno s vojnim pripremama. Dok su američki i iranski diplomati prošlog tjedna u Omanu pokušavali oživjeti pregovore o nuklearnom programu Teherana, Pentagon je nastavio s gomilanjem snaga u regiji, pojačavajući strahove od novog rata na Bliskom istoku.
Sve opcije su na stolu
Predsjednik Donald Trump, govoreći pred američkim vojnicima u bazi Fort Liberty u Sjevernoj Karolini, nije skrivao svoj čvrst stav, ističući kako se pokazalo da je "teško postići dogovor" s Iranom.
- Ponekad morate unijeti strah. To je jedina stvar koja će zaista riješiti situaciju - izjavio je Trump, dodavši kako bi promjena vlasti u Iranu "bila najbolja stvar koja bi se mogla dogoditi".
Na pitanje o pripremama za potencijalnu vojnu operaciju, glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly poručila je kako su "sve opcije na stolu u vezi s Iranom".
- Predsjednik Trump sluša različite perspektive o svakom pitanju, ali konačnu odluku donosi na temelju onoga što je najbolje za našu zemlju i nacionalnu sigurnost - stoji u priopćenju.
Gomilanje "masivne armade"
Vojno jačanje u regiji posljednjih je tjedana postalo očito. Pentagon je već poslao dodatni nosač aviona na Bliski istok, uz tisuće novih vojnika, borbene zrakoplove, razarače s navođenim projektilima i drugu vojnu opremu sposobnu za izvođenje napada i obranu od njih.
U središtu pomorske sile, koja broji dvanaest plovila, nalazi se nosač aviona na nuklearni pogon USS Abraham Lincoln, koji s pratećom udarnom skupinom djeluje u Arapskom moru. Na njemu se nalaze moderni nevidljivi lovci F-35C i zrakoplovi za elektroničko ratovanje EA-18G Growler. Trump je potvrdio da će se Lincolnu uskoro pridružiti i drugi nosač, USS George H.W. Bush, koji se trenutno priprema za isplovljavanje s istočne obale SAD-a. Njegov dolazak u regiju, preko Atlantika i Sredozemnog mora, ne očekuje se prije sredine ožujka.
Osim pomorskih snaga, SAD je premjestio i kopnene zračne snage, uključujući borbene avione F-15E iz Velike Britanije u Jordan, te je ojačao obrambene sustave poput Patriota i THAAD-a kako bi zaštitio svoje baze od mogućih iranskih raketnih napada. Strateški bombarderi B-2, koji su sudjelovali u prijašnjim napadima, stavljeni su u stanje povišene pripravnosti.
Nova strategija i veći ulozi
Planiranje koje se trenutno odvija znatno je složenije od prethodnih akcija. Operacija "Ponoćni čekić" iz lipnja 2025., kada su američki bombarderi gađali iranska nuklearna postrojenja, bila je u suštini jednokratan napad. Iran je tada odgovorio vrlo ograničenim udarom na američku bazu u Katru.
Ovaj put, u slučaju dugotrajne kampanje, američka vojska mogla bi ciljati ne samo nuklearnu infrastrukturu, već i iranske državne i sigurnosne objekte, pojasnio je jedan od dužnosnika. Stručnjaci upozoravaju da bi rizici za američke snage u takvoj operaciji bili daleko veći, s obzirom na to da Iran posjeduje zastrašujući arsenal balističkih i krstarećih projektila. U Pentagonu u potpunosti očekuju iransku odmazdu, što bi moglo dovesti do ciklusa uzajamnih udara i odmazdi tijekom dužeg vremenskog razdoblja, povećavajući rizik od šireg regionalnog sukoba.
Zabrinutost su već izrazili i američki saveznici u Zaljevu. Dužnosnici Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, iako neskloni Iranu, poručili su američkoj administraciji da ne žele biti uvučeni u regionalni sukob. Zemlje koje ugošćuju američke vojne baze, poput Katra, Kuvajta i Bahreina, posebno su ranjive jer je Iran zaprijetio odmazdom protiv tih postrojenja. Bilo kakva vojna akcija mogla bi zatvoriti Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko 20 posto svjetske nafte. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastao se s Trumpom u Washingtonu, inzistirajući da bilo kakav sporazum s Iranom "mora uključivati elemente ključne za Izrael".
