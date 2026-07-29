Obavijesti

News

Komentari 2
ISPALILI PROJEKTILE NA BAZU

Trump najavio snažan odgovor na iranski napad u Jordanu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump najavio snažan odgovor na iranski napad u Jordanu
Foto: Kylie Cooper
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

"Sad je naš red", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, dodavši da bi Washington možda u nekom trenutku mogao postići dogovor s Teheranom o okončanju sukoba, ali da će prije toga "vrlo snažno" uzvratiti.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Američke Države "vrlo snažno" odgovoriti na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu te poručio da je sada vrijeme za američki odgovor.

"Sad je naš red", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, dodavši da bi Washington možda u nekom trenutku mogao postići dogovor s Teheranom o okončanju sukoba, ali da će prije toga "vrlo snažno" uzvratiti.

ŠTO JE IDUĆE? Trump i Netanyahu razgovarali o svim opcijama prema Iranu: Tema je bila i vojni napad
Trump i Netanyahu razgovarali o svim opcijama prema Iranu: Tema je bila i vojni napad
UNIŠTILI DRONOVE SAD i Saudijci uzvratili udarac: Bombardirali ciljeve u Iraku, Iran prijeti odgovorom
SAD i Saudijci uzvratili udarac: Bombardirali ciljeve u Iraku, Iran prijeti odgovorom

Iranska Revolucionarna garda ispalila je nekoliko balističkih projektila na američku zračnu bazu i vojni centar u Jordanu, dok je američka vojska priopćila da je presrela više balističkih projektila.

Trump je rekao i da je obaviješten o napadu dronom na američki tanker za skladištenje plina u egipatskoj mediteranskoj luci Damietti.

Komentirajući Reutersovo izvješće da bi Iran uskoro mogao primiti prvu pošiljku od ukupno do 400 kineskih prijenosnih protuzračnih raketnih sustava, Trump je rekao da bi ga takav razvoj događaja iznenadio.

Kazao je da mu je kineski predsjednik Xi Jinping "vrlo jasno" poručio da se Kina neće uključiti u rat na strani Irana, kao što mu je, prema Trumpovim riječima, rekao i ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Ako bi se to dogodilo, bilo bi to iznenađenje. Xi mi je vrlo jasno rekao da neće sudjelovati, a zna da bih bio vrlo razočaran", rekao je Trump.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
TUGA Lav ubio lavicu u ZOO vrtu u Zagrebu! Stigli su nedavno
'NIJE BILO NAZNAKE'

TUGA Lav ubio lavicu u ZOO vrtu u Zagrebu! Stigli su nedavno

'Čim smo doznali za napad mladog lava na lavicu, poduzeli smo sve mjere vezane uz sigurnost ljudi i životinja', kažu iz ZOO vrta
Varvodić: Sve o Krajaču sam rekao prije izbora. Čeka nas dubinska financijska analiza
DAN ODLUKE

Varvodić: Sve o Krajaču sam rekao prije izbora. Čeka nas dubinska financijska analiza

Nakon ostavke Zlatka Mateše, HOO je izabrao novog predsjednika.
Stiže toplinski val: DHMZ upalio alarme, evo gdje će biti najgore
RASTU TEMPERATURE

Stiže toplinski val: DHMZ upalio alarme, evo gdje će biti najgore

Promet je u srijedu ujutro pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito na zagrebačkoj, upozoravaju iz HAK-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026