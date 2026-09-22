VIDEO Ante Gotovina i supruga Dunja uživali u restoranu na Hvaru: 'Ante je naša legenda'

General Ante Gotovina i supruga Dunja uživaju na Hvaru gdje su posjetili i restoran u kojem su se fotografirali s poznatim hvarskim kuharom Mijom.

Snimka je objavljena na društvenim mrežama, a autor je u opisu samo kratko napisao "Ja i general". General i supruga bili su dobro raspoloženi dok su pozirali s kuharom.

"Ante Gotovina je legenda", "Dva kralja", "Ante Gotovina u našim srcima", samo su neki od komentara koje su ostavili pratitelji ispod objave.

Ante i Dunja ne pojavljuju se često u javnosti, a njihova ljubav rodila se tijekom ratnih 90-ih nakon što ih je upoznao Gojko Šušak čiji je kabinet Dunja vodila.

Sinj: 298. tradicionalna Sinjska alka, viteško natjecanje cetinske krajine | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ljubav su okrunili brakom 1995., a sin Ante rodio im se dvije godine kasnije. Inače, Gotovina s prvom suprugom, Kolumbijkom Ximenom, ima dvije kćeri, Ximenu i Anu. Više o tome pročitajte ovdje.