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ODUŠEVLJENI PRATITELJI

VIDEO Ante Gotovina i supruga Dunja uživali u restoranu na Hvaru: 'Ante je naša legenda'

Piše Ivan Štengl,
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VIDEO Ante Gotovina i supruga Dunja uživali u restoranu na Hvaru: 'Ante je naša legenda'
Foto: instagram
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Ante i Dunja ne pojavljuju se često u javnosti, a njihova ljubav rodila se tijekom ratnih 90-ih nakon što ih je upoznao Gojko Šušak čiji je kabinet Dunja vodila.

General Ante Gotovina i supruga Dunja uživaju na Hvaru gdje su posjetili i restoran u kojem su se fotografirali s poznatim hvarskim kuharom Mijom.

Snimka je objavljena na društvenim mrežama, a autor je u opisu samo kratko napisao "Ja i general". General i supruga bili su dobro raspoloženi dok su pozirali s kuharom.

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"Ante Gotovina je legenda", "Dva kralja", "Ante Gotovina u našim srcima", samo su neki od komentara koje su ostavili pratitelji ispod objave.

Ante i Dunja ne pojavljuju se često u javnosti, a njihova ljubav rodila se tijekom ratnih 90-ih nakon što ih je upoznao Gojko Šušak čiji je kabinet Dunja vodila.

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Ljubav su okrunili brakom 1995., a sin Ante rodio im se dvije godine kasnije. Inače, Gotovina s prvom suprugom, Kolumbijkom Ximenom, ima dvije kćeri, Ximenu i Anu. Više o tome pročitajte ovdje.

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