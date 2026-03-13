VIDEO Anušić o Milanoviću: 'Nismo isti, nemamo doticaja'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u podcastu Bobu Bob! za Večernji list govorili su o povratku vojnog roka, odnosu s predsjednikom Milanovićem i premijerom Plenkovićem, ratovima u Ukrajini i Iranu, kao i mogućim sigurnosnim ugrozama iz susjedstva nakon informacije o srpskim supesorničnim raketama kineske proizvodnje za MIG-ove 29 koje su navodno nazvane "Zagrepčanke".

OTVOREN JE U SIJEČNJU Milanović posjetio prvi stalni postav Hrvatskog športskog muzeja u društvu olimpijaca
Milanović posjetio prvi stalni postav Hrvatskog športskog muzeja u društvu olimpijaca

MORH je već mjesecima svjestan da Srbija posjedujhe takve rakete, a kako Anušić kaže, to je uzeto na znanje. Svjestan je da smo u zoni ugroze. Nakon informacija iz Srbije, dodaje, Hrvatska prijetnju ne ignorira i gradi protumjere. Treba imati tehnologiju kao odgovor na ono što Srbije posjeduje. Anušić naglašava potrebu preuzimanja iskustava i tehnologija od zemalja s aktualnim borbenim iskustvom protiv sličnih prijetnji, poput Izraela i Ukrajine, tvrdeći da institucionalne zabrane takve suradnje štete brzini učenja i modernizaciji.

Anušić odbacuje Milanovićeve kritike zbog nabave francuskih Rafalea koje kupuje i Srbije jer, kaže, ne izjednačava se operativna s Hrvatskom jer Srbija, kao nečlanica NATO-a ne može dobiti Link-16, čime je stvarna učinkovitost njihova sustava niža od hrvatskog. Anušić ne želi gubiti vrijeme za rasprave sa Zoranom Milanovićem i spuštati na razinu medijskih prepucavanja jer mu je fokus na poslu u MORH-u i Vladi. Ocjenjuje i da predsjednik često nastupa nekorektno i nedostojno predsjednika, ali da je to njegov politički stil i izbor. Nakon što je predsjednik poručio da s Anušićem ne želi razgovarati jer nije njegova politička razina i da razgovara samo s premijerom, on mu žestoko uzvraća.

NAPOKON RAZGOVARALI TKO KOGA ZOVE? Halo! Ma nećemo u Odbor za mir...
TKO KOGA ZOVE? Halo! Ma nećemo u Odbor za mir...

- Ja i on nismo u političkoj razini, ali u nečem puno bitnijem nismo u istoj razini - ljudskoj razini. Nemamo nikakve doticaje. Niti je naša prošlost, niti je naš background isti, niti je njegov životopis sličan mome, niti moj njegovome. Naši putevi nikad se nisu ukrštavali niti su bili isti. I ne samo u političkom smislu nismo na istoj strani, nego i na ljudskim vrijednostima i ljudskim karakteristikama i karakteru, kaže.

Anušić tvrdi da će biti dovoljno zainteresiranih za profesionalni sastav nakon povratka vojnog roka za koji se, kaže, već sada može reći da je uspješan projekt. S premijerom, kaže, odlično surađuje te da zajedno vode politiku koju smatraju najboljom za Hrvatsku i Oružane snage. Kaže i da se ne sprema za razdoblje nakon Plenkovića, radi svoj posao i podupire stranačku liniju. Podsjeća da je Plenković triput pobijedio na parlamentarnim izborima i procjenjuje da će HDZ pod njegovim vodstvom pobijediti i četvrti put. 

- Ako su najveći problem u Hrvatskoj 41. i 45., ustaše i partizani, ako su najveći problem u Hrvatskoj, pjesma i koncert Marka Perkovića Thompsona, ako su najveći problem u Hrvatskoj stalne rasprave o svjetonazoru i ideologiji, onda smo mi u gadnom problemu kao narod. U gadnom problemu. Mi imamo toliko izazova ispred sebe i toliko problema o kojima smo razgovarali u prvom dijelu emisije da mi jednostavno moramo početi razmišljati o budućnosti - rekao je Anušić.

SAD objavio snimke polijetanja ‘nevidljivog‘ bombardera B-2. Washington nudi nagradu...
IZ MINUTE U MINUTU

SAD objavio snimke polijetanja ‘nevidljivog‘ bombardera B-2. Washington nudi nagradu...

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'
OBA SU PALA

VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'

U PUZ-u navode kako su dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila razbojništvo nad dvije zaposlenice
USKOK 'češlja' Hrvatski skijaški savez: Erora uhvatili s 120.000 €, Pavlek tvrdi da mu podmeću?
DRAMA U SAVEZU

USKOK 'češlja' Hrvatski skijaški savez: Erora uhvatili s 120.000 €, Pavlek tvrdi da mu podmeću?

Navodno su isplate suradnicima išle kombinacijom gotovine i transakcija na račun, pa je ovakva praksa USKOK-u je otvorila sumnju u postojanje popratne dokumentacije za svaki iznos, kao i je li plaćen porez

