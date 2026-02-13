Obavijesti

ANUŠIĆ SE PROTIVI

Vučić kritizira vojnu suradnju Hrvatske, Kosova i Albanije

Piše HINA,
Trilateralna suradnja Hrvatske, Kosova i Albanije izazvala političke reakcije srpskog predsjednika Aleksandra Vučića

Admiral

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da je najveća prijetnja Srbiji "vojni savez" Zagreba, Prištine i Tirane, dok hrvatski ministar obrane Ivan Anušić ističe kako ta trilateralna suradnja dogovorena prošle godine ne ugrožava nikoga.

"Formiranjem vojnog saveza"  Hrvatske, Kosova i Albanije "mi smo itekako ugroženi i ozbiljno ćemo se pozabaviti svim tim. Uskoro ću nazočiti i kolegiju Glavnog stožera i Ministarstva obrane i posjetiti sve tvornice vojne industrije", rekao je Vučić novinarima koji prate minhensku sigurnosnu konferenciju.

Vučić je to izjavio nakon što su u srijedu Albanija, Kosovo i Hrvatska na trilateralnom sastanku vojnih čelnika u Tirani najavili da će ove godine održati svoju prvu zajedničku vojnu vježbu, koja će, prema izjavi albanskog ministra obrane Pira Vengua, biti u skladu sa strateškim konceptom NATO-a i euroatlantskim ciljevima.

Na sastanku u Albaniji su, prema izvješćima medija na albanskom, razmatrani sigurnosni izazovi, produbljivanje vojne suradnje, povećanje interoperabilnosti i unaprijeđenje obrambenih kapaciteta u skladu s euroatlantskim standardima.

Vučić je istaknuo da ga "jako brine" šutnja u međunarodnim krugovima o tom savezu.

"I svi se prave da ne razumiju kada im postavim pitanje oko vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba, svi se prave blesavi i pričaju bajke o vojno-tehničkoj suradnji", naveo je Vučić. 

Ocijenio je da je "netko morao dati zeleno svjetlo za njegovo formiranje, jer nitko od te dvije države i jednog entiteta nikada ne bi tu odluku donio samostalno".

Ministar Anušić, koji se na marginama sigurnosne konferencije u Muenchenu sastao s kolegama iz Albanije i s Kosova, kazao je da Deklaracija o obrambenoj suradnji Hrvatske, Albanije i Kosova iz prošle godine ne ugrožava nikoga.

„Deklaraciju koju smo lani potpisali konzumiramo, radimo zajedno, kreiramo zajedničke aktivnosti i tehničku potporu u smislu obrambene industrije i suradnje naših oružanih snaga", kazao je.

Naglasio je da u toj deklaraciji "apsolutno ništa nije sporno i, naravno, niti ikoga njome ugrožavamo."

"Moram to reći jer pretpostavljam da je to tema broj jedan, koliko vidimo, u regionalnim medijima. Imamo nove planove i nove sastanke i nove aktivnosti i u ovoj godini“, najavio je ministar obrane.

