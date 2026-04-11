VIDEO Auto na A1 završio na krovu: Više ljudi je ozlijeđeno, vatrogasci ih izvlačili iz vozila...

Automobil je završio na krovu u prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti A1 između čvora Rovanjska i čvora Posedarje. Do nesreće je došlo na 248. kilometru u smjeru Dubrovnika, a zbog siline udara vozilo je ostalo potpuno preokrenuto na kolniku. Promet na ovoj dionici teče otežano jer vozači mogu koristiti samo jedan prometni trak.

Slobodna Dalmacija navodi kako je više ljudi ozlijeđeno, kako su ih vatrogasci izvlačili iz smrskanog automobila...

Hrvatski autoklub poziva sve sudionike u prometu na pojačan oprez i prilagođavanje brzine uvjetima na cesti dok traje uklanjanje razbijenog vozila.

- Prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Rovanjska i čvora Posedarje (na 248+000 km) u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom - priopćio je HAK.

Zadarska policija se još nije očitovala o detaljima prometne nesreće.