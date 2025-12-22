VIDEO Bend koji je nastupao na domjenku ZET-ovaca: 'Napadnut je naš član. Ima teške ozljede!

Božićni domjenak Sindikata ZET-a koji je održan 19. prosinca u Rugvici pretvorio se u potpuni kaos. Jedan uzvanik popeo se na stol, skinuo gol i počeo plesati, napadnuti su i članovi benda Joy koji je zabavljao najmanje 460 okupljenih...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Domjenak ZET-a | Video: čitatelj/24sata

O svemu se sad oglasila grupa Joy...

- Ovim putem možemo potvrditi kako je na domjenku Sindikata zaposlenika ZET-a naš član benda zadobio teške tjelesne ozljede uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenom domjenku te se trenutno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice - poručili su u objavi na društvenim mrežama iz grupe Joy.

U detalje, zbog tekuće istrage, nisu mogli ulaziti...

- Daljnje detalje ovog divljačkog čina pojedinaca nismo u mogućnosti komentirati obzirom da je istraga u tijeku te bi time kršili tajnost iste, ali svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške - poručio je glazbenik.

Odgovor ZET-a

- ZET se u cijelosti ograđuje od postupaka pojedinaca do kojih je došlo izvan radnog vremena i to na događaju koji nije organizirao ZET niti je održan u prostorima ZET-a, kazao je za 24sata glasnogovornik ZET-a.

- Organizator događaja je Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je sindikatu koji nije reprezentativan - rekao nam je glasnogovornik ZET-a.

Dodao je i da najoštrije osuđuju bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca.

- ZET je pokrenuo interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza, sukladno Zakonu o radu i odredbama Kolektivnog ugovora - rekao nam je glasnogovornik.

