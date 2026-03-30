VIDEO Bivša državna tajnica Crne Gore je uhićena! Ranije je imala skandal s 18+ snimkama

Mirjana Pajković, bivša državna tajnica Ministra ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, ponovno se našla u centru pažnje. I ovog puta riječ je o snimkama, ali sada je riječ o kadrovima s autoceste.

Naime, Pajković je na autoputu vozila čak 202 km/h, piše Portal Analitika. Policija ju je uhitila na području Kolašina.

- Imenovana je uhićena zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, upravljala je vozilom brzinom od 202 km/h - napisali su iz policije na društvenim mrežama. Tamo su ujedino i objavili samu snimku njezine vožnje.

Pajković se nedavno našla u centru velikog skandala u Crnoj Gori. Sve je eskaliralo kad su u javnost procurile eksplicitne snimke i fotografije Pajković, tad državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Počele su se širiti društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama, a pritisak javnosti rezultirao je ostavkama oboje aktera.

Pajković tvrdi da je mjesecima bila izložena ucjenama i prijetnjama te da iza svega stoji Dejan Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore. Kao dokaz objavila je navodnu prepisku s Vukšićem ističući da su prijetnje, prema njezinim tvrdnjama, dolazile čak i s fiksnog telefona iz ureda predsjednika države.

Jako sam uznemirena. Uznemiravanje konstantno traje zbog dostupnosti mojega broja. Zbog hajke i digitalnog nasilja koje se vrši nada mnom kao pokazna vježba što će se dogoditi onima koji upozore na nepravilnosti. Ranije sam bila izložena opasnim prijetnjama po život i ucjenjivanjima da će cijela Crna Gora vidjeti nešto što mene ugrožava. Htjela sam sačuvati ugled institucija pa sam dugo o tome šutjela. Postupak u kojem sam sudjelovala proveden je nezakonito, podnijela sam tužbu protiv službe predsjednika države jer su spriječili javnost da sazna neke informacije. Nakon tih tužbi počeli su problemi - kazala je za 24sata.

