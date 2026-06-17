Za zagrebačku i karlovačku regiju prognoza ipak nije idealna. Upaljen je žuti meteoalarm, pa bi navijači koji planiraju gledati susret na otvorenom trebali pratiti razvoj vremena
VIDEO Bliži se utakmica, ali bliži se i nevrijeme: Kod Zagreba pada tuča. 'Nešto se sprema...'
Najavljeno nevrijeme stiglo je u zagrebačku regiju za koju je, kao i za karlovačku regiju, cijeli dan upaljen žuti meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena - i to upravo u vrijeme utakmice. Utakmica Hrvatske i Engleske sve je bliže, a Zagrebu se, izgleda, približava i nevrijeme. Prema DHMZ-u, u srijedu su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći te ponovno poslijepodne.
- Nešto se sprema, veliki crni oblak se nadvio nad gradom, sijeva - priča nam čitatelj iz zapadnog dijela Zagreba. Kako dodaje drugi čitatelj, kod Zaprešića je nevrijeme već stiglo. Pada tuča, a vjetar nosi sve po dvorištu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 27 i 31 °C, dok će vjetar biti većinom slab. Za zagrebačku i karlovačku regiju prognoza ipak nije idealna. Upaljen je žuti meteoalarm, pa bi navijači koji planiraju gledati susret na otvorenom trebali pratiti razvoj vremena.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+