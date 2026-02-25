Tko je Boška Ban? Postala dio koalicije. Od SDP-a do 77. ruke Plenkiju. Kaže da nije žetončić

Bivša SDP-ovka i sadašnja nezavisna zastupnica Boška Ban Vlahek nova je članica vladajuće koalicije. Upravo je ona na izglasavanju novog ministra Alena Ružića bitla 77. Plenkovićeva ruka, navodeći da je time dala glas za najranjivije u našem društvu. Istaknula je tada da nije članica vladajuće večine niti žetončić, ali bi se odazvala na kavu ako bi je premijer Andrej Plenković pozvao.

Na glasanju o proračunu, svoj je glas pravdala time što je Vlada u proračun uvrstila tri milijuna eura za dom za starije i nemoćne u njezinom gradu.

Ban je pozornost javnosti privukla u travnju, kada je napustila SDP nakon dugogodišnjeg članstva. Kao razlog je navela nezadovoljstvo padom rejtinga stranke u Međimurju i dubokim podjelama. Zadržala je saborski mandat te od tada djeluje kao nezavisna zastupnica.

Prema imovinskoj kartici, kao saborska zastupnica Boška Ban prima plaću od 3.794 eura, uz dodatne mjesečne prihode od 199 i 132 eura. U kartici su evidentirane i jednokratne isplate od osiguranja u iznosima od 7.812, 3.000 i 10.500 eura, kao i dvije alimentacije od po 465 eura. S druge strane, Ban ima kreditnu obvezu od 586 eura mjesečno te tri police osiguranja za koje izdvaja 32, 27 i 32 eura.

Imovinski portfelj uključuje kuću s okućnicom u Čakovec procijenjenu na 250.000 eura, suvlasnički udio u kući na Mali Lošinj vrijednoj 450.000 eura te dodatne nekretnine na istom području procijenjene na 50.000 eura. U kartici je upisana i još jedna kuća s okućnicom u Čakovcu vrijedna 350.000 eura, kao i suvlasništvo nad dvjema livadama u mjestu Gornji Pustakovec. Od pokretne imovine evidentiran je automobil MG ZS iz 2022. godine procijenjen na 15.000 eura.

Skinula je preko 60 kg

Osim po političkom djelovanju, poznata je i po nevjerojatnoj fizičkoj transformaciji. Nakon operacije smanjenja želuca smršavila je čak 65 kilograma. Ban je 2019. imala 169 kilograma. Na početku preobrazbe imala trenutke krize. Prvih mjesec dana plakala je svaku večer, ali upornost se isplatila. Čovjek koji ju je potaknuo na početak preobrazbe bio je Ante Goleš, interventni međimurski policajac koji je ujedno certificirani instruktor fitnesa i trener samoobrane. Poticaj i podrška bila joj je i sestra Bojana koja joj je branila nezdrave i pripremala zdrave obroke, a tu je i podrška cijele obitelji te prijatelja. Prvi korak bila je promjena prehrane i vježbanje.

U početku je intenzivno trenirala, kasnije je treninge zamijenila dugim šetnjama i vožnjom na biciklu, a gdje god može ide pješke.

Kad je prehrana u pitaju izbacila je ugljikohidrate, zaslađene napitke i slatkiše, pije 4 litre vode dnevno i jede umjereno i zdravo. Ono najbitnije, kaže, zadnji obrok joj je u 16.00 sati, a prije spavanja pije planinski čaj bez šećera i pola litre vode. Za nju, kaže, nema "dana oduška".

- Ne želim se više nikada hraniti kao prije. Ovo nije trenutna promjena do postizanja cilja, to je sad moj stil i način života - rekla nam je nakon impresivne transformacije.

Svima koji planiraju smršaviti napominje kako proces mršavljenja kreće iz glave.

- Jedan od osnovnih ciljeva rada na sebi osvještavanje je onoga što se krije u podsvijesti i mijenjanje ograničavajućih uvjerenja u pozitivna. Kad se borimo sa suvišnim kilogramima, rijetko pomišljamo da su naši životni stavovi i uvjerenja sudjelovali u njihovu nakupljanju jednako koliko i nezdrava hrana i nedostatak fizičke aktivnosti. Da bismo došli do željene linije, trebamo prihvatiti sebe onakve kakvi jesmo i naučiti svoje tijelo gledati drukčijim očima - poručila je svima koji se muče s viškom kilograma.

- Nije bilo lako donositi promjene, posebno uz sve obaveze koje imam, ali odlučila sam da moram biti uzor svojoj djeci i pokazati im da se trud i posvećenost isplate. Najveći izazov bio je pronaći vrijeme za sve – sjednice u Saboru, obaveze kod kuće, ali i trenutke za vježbanje. No, organizacija i podrška obitelji bili su ključni. Moja djeca bila su moja najveća motivacija i podrška kroz cijeli proces - izjavila je za Reporter.hr.