VIDEO Braća koja su opasni i građevinski otpad 'kipali na svoje' dovedena na ispitivanje

Daniel i Ivan Šeničnjak, s lisicama na rukama, dovedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu.

Pokretanje videa... 00:36 Zagreb: Braća Šeničnjak privedena na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo | Video: Laura Šiprak/24sata

Prije deset mjeseci, Daniel Šeničnjak nas je uvjeravao da može bacati građevinski i opasni otpad na svoju zemlju, riječima 'kipamo na svoje'. Dok su ga u lisicama uvodili na ispitivanje, nije htio odgovoriti na pitanje misli li da to još uvijek smije raditi.

Zagreb: Braća Šeničnjak privedena na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zagreb: Braća Šeničnjak privedena na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Podsjetimo, braća su uhićenja u srijedu ujutro nakon 10 mjeseci istrage i nekoliko tekstova 24sata. Daniel Šeničnjak ima barem dvije kaznene prijave za nasilje nad susjedima iz Dubrave Pušćanske koji su ga prijavljivali za ilegalno deponiranje otpada. Pravomoćno je osuđen za prijevaru, pa je direktor morao postati njegov mlađi brat Ivan. Većinom radi s jedinicama lokalne samouprave, dakle javnim novcem. I otpad od tih projekata, za kojeg je dobivao javni novac, bacao je kraj kuća tih istih ljudi čiji je novac od poreza završio u njegovom džepu. Kako 24sata doznaju, nije riječ 'samo' o zemlji i građevinskom otpadu, već i o opasnom otpadu!

Zagreb: Braća Šeničnjak privedena na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zagreb: Braća Šeničnjak privedena na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ignorirali su rješenja Državnog inspektorata, zabranjena im je djelatnost odlaganja i zbrinjavanja otpada, zaustavili su potok pa je dio šume pod vodom i propada.

Više pročitajte OVDJE.