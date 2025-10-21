U čast njegove posjete organiziran je prijem kod Milorada Dodika u palači predsjednika RS-a. Iako više ne obavlja tu funkciju, Dodik je osobno u Palači predsjednika ugostio Netanyahua jr.
VIDEO Brat izraelskog premijera u Banja Luci: 'Prvi put sam u vašoj državi, u gradu Novi Sad'
Iddo Netanyahu, najmlađi brat izraelskog premijera Benjamina, stigao je u Banja Luku promovirati svoj roman "Itamar K."
Ali čini se kako nije dobro provjerio gdje stiže... Možda je pomiješao Srbiju i Republiku Srpsku...
- Jako mi je drago što sam ovdje, ovo je prvi put da sam u vašoj državi, u gradu Novi Sad... - poručio je mlađi Netanyahu i zbunio sve, piše Klix.
Kasnije je govorio kako mu je drago što postoji interes za njegovu knjigu, što je ona prevedena na jezik ovih prostora...
U čast njegove posjete organiziran je prijem kod Milorada Dodika u palači predsjednika RS-a. Iako više ne obavlja tu funkciju, Dodik je osobno u Palači predsjednika ugostio Netanyahua jr.
- Velika je čast što je Iddo Netanyahu, izraelski liječnik, pisac i dramaturg, došao u Banju Luku i Republiku Srpsku - kazao je Dodik, piše Klix.