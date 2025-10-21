Obavijesti

News

Komentari 1
1 IZ ZEMLJOPISA ZA NETANYAHU JR.-A

VIDEO Brat izraelskog premijera u Banja Luci: 'Prvi put sam u vašoj državi, u gradu Novi Sad'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Brat izraelskog premijera u Banja Luci: 'Prvi put sam u vašoj državi, u gradu Novi Sad'
Banja Luka: Održana promocija knjige „Itamar K.“ autora Iddoa Netanyahua | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

U čast njegove posjete organiziran je prijem kod Milorada Dodika u palači predsjednika RS-a. Iako više ne obavlja tu funkciju, Dodik je osobno u Palači predsjednika ugostio Netanyahua jr.

Iddo Netanyahu, najmlađi brat izraelskog premijera Benjamina, stigao je u Banja Luku promovirati svoj roman "Itamar K."

Ali čini se kako nije dobro provjerio gdje stiže... Možda je pomiješao Srbiju i Republiku Srpsku...

- Jako mi je drago što sam ovdje, ovo je prvi put da sam u vašoj državi, u gradu Novi Sad... - poručio je mlađi Netanyahu i zbunio sve, piše Klix.

Kasnije je govorio kako mu je drago što postoji interes za njegovu knjigu, što je ona prevedena na jezik ovih prostora...

MIJENJA PRISTUP Dodik priznao da više nije čelnik RS-a, u pozadini stoje pritisci Trumpove administracije?
Dodik priznao da više nije čelnik RS-a, u pozadini stoje pritisci Trumpove administracije?

U čast njegove posjete organiziran je prijem kod Milorada Dodika u palači predsjednika RS-a. Iako više ne obavlja tu funkciju, Dodik je osobno u Palači predsjednika ugostio Netanyahua jr.

- Velika je čast što je Iddo Netanyahu, izraelski liječnik, pisac i dramaturg, došao u Banju Luku i Republiku Srpsku - kazao je Dodik, piše Klix.

ODLUKA IZRAELSKOG PREMIJERA Netanyahu naredio da prijelaz Rafah, ključan za pomoć Gazi, ostane zatvoren do daljnjega
Netanyahu naredio da prijelaz Rafah, ključan za pomoć Gazi, ostane zatvoren do daljnjega
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'
GOLO LICEMJERJE IRANSKE ELITE

Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'

Dok se moralna policija vraća na ulice kako bi provodila stroge zakone o hidžabu, a milijuni Iranaca tonu u siromaštvo, snimka vjenčanice bez naramenica i skupocjene proslave postala je bolan simbol licemjerja
Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'
RATNA ISPOVIJEST '260 DANA'

Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'

Marijan Gubina je 1991. kao dječak završio u logoru u Dalju. Prema njegovoj knjizi snimljen je film u kojemu glume holivudske legende Armand Assante i Tim Roth
Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo
POVIJESNO BLAGO

Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo

Iz muzeja Louvre u Parizu lopovi su odnijeli osam komada nakita koji ima na tisuće dijamanata i dragoga kamenja. Istražitelji vode utrku s vremenom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025