VIDEO Buknuo je požar na balkonu stana u Zagrebu!

Buknuo je požar na balkonu prvog kata stambene zgrade u zagrebačkom kvartu Špansko. Vatrogasci iz JVP-a Zagreb, dojavu građana o požaru zaprimili su u petak u 9.29 sati. Požar je zahvatio je fasadu i stolariju, a velika količina dima je ušla u sami stan.

- Požar je lokaliziran vrši se dogašivanje - rekli su nam iz JVP-a.

Neslužbeno doznajemo da je uzrok požara ljudski faktor