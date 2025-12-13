Obavijesti

DONJA ZDENČINA

VIDEO Buktinja na A1 kod Zagreba: 'Automobilu nema spasa, vozač je vani. U šoku je'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Buktinja na A1 kod Zagreba: 'Automobilu nema spasa, vozač je vani. U šoku je'
Foto: Čitatelj 24sata

Koliko vidimo, autu nema spasa, a vozač je vani. U šoku je, nadam se da je dobro - priča nam čitatelj koji se našao u blizini nesreće

Zapalio se automobil na autocesti A1 kod čvora Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Kako HAK javlja, vozi se otežano. Policija je dojavu zaprimila u 16.50 u subotu, a ozlijeđenih nema, rekli su nam iz zagrebačke policije

- Zbog požara na vozilu na autocesti A1 kod čvora Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se otežano, ograničenje brzine je 60 km/h - napisali su iz HAK-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Buktinja na A1 kod Zagreba: 'Autu nema spasa, vidimo da je vozač u šoku' 00:25
Buktinja na A1 kod Zagreba: 'Autu nema spasa, vidimo da je vozač u šoku' | Video: Čitatelj 24sata
- Oko 17 sati smo prolazili i vidjeli da gori auto, ubrzo su prošla i dva vatrogasna vozila. Promet je usporen, a svi se spajaju u lijevu traku. Zapaljeni auto je u zaustavnoj traci, a kad se prođe taj dio promet se nastavlja normalno. Vidjeli smo i da su se dva auta zaustavila kako bi pripomogla unesrećenima. Koliko vidimo, autu nema spasa, a vozač je vani. U šoku je, nadam se da je dobro - priča nam čitatelj koji se našao u blizini nesreće.

