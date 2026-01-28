VIDEO Buktinja na Jakuševcu: Usred noći je izgorjela pizzeria, vatra se proširila do krova

Požar pizzerije Doomsday na zagrebačkom Jakuševcu probudio je stanovnike Jakuševečke ulice u srijedu oko 5 ujutro.

- Probudili su nas zvukovi s ulice, a kroz prozor smo vidjeli tri vatrogasna vozila na terenu - ispričali su očevici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Požar u pizzeriji u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Zagrebački vatrogasci dobili su dojavu nekoliko minuta prije 5 sati te su po dolasku utvrdili da se vatra kroz dimovodne kanale i ventilaciju proširila iz prizemlja na krov zgrade. Plamen je zahvatio ukupno 150 kvadrata prostora, dok je na samom krovištu nastalo oštećenje od oko pet kvadratnih metara.

Budući da se gusti dim kroz ventilacijski sustav probio u stambene jedinice, vatrogasne su ekipe ulazile u stanove kako bi ih otvorile i temeljito prozračile.

Nakon što su vatrogasci ugasili požar, zapovjednik je dio snaga vratio u postaju, dok je dio ekipe ostao na terenu. Oni su nastavili s detaljnim pregledom dimovodnih kanala i raskapanjem konstrukcije kako bi osigurali požarište.