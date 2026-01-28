Obavijesti

NOĆNA DRAMA U ZAGREBU

VIDEO Buktinja na Jakuševcu: Usred noći je izgorjela pizzeria, vatra se proširila do krova

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Buktinja na Jakuševcu: Usred noći je izgorjela pizzeria, vatra se proširila do krova
Foto: Čitatelj 24sata

Zagrebački vatrogasci zaprimili su dojavu u 04.57 sati te su po dolasku utvrdili da se vatra kroz dimovodne kanale i ventilaciju proširila iz prizemlja na krov zgrade

Požar pizzerije Doomsday na zagrebačkom Jakuševcu probudio je stanovnike Jakuševečke ulice u srijedu oko 5 ujutro. 
- Probudili su nas zvukovi s ulice, a kroz prozor smo vidjeli tri vatrogasna vozila na terenu - ispričali su očevici.

Požar u pizzeriji u Zagrebu 00:29
Požar u pizzeriji u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Zagrebački vatrogasci dobili su dojavu nekoliko minuta prije 5 sati te su po dolasku utvrdili da se vatra kroz dimovodne kanale i ventilaciju proširila iz prizemlja na krov zgrade. Plamen je zahvatio ukupno 150 kvadrata prostora, dok je na samom krovištu nastalo oštećenje od oko pet kvadratnih metara.

Budući da se gusti dim kroz ventilacijski sustav probio u stambene jedinice, vatrogasne su ekipe ulazile u stanove kako bi ih otvorile i temeljito prozračile.

KOBNA NOVA GODINA Vlasnici švicarskog noćnog kluba tvrde da nisu krivi. Optužili mrtvu konobaricu
Vlasnici švicarskog noćnog kluba tvrde da nisu krivi. Optužili mrtvu konobaricu

Nakon što su vatrogasci ugasili požar, zapovjednik je dio snaga vratio u postaju, dok je dio ekipe ostao na terenu. Oni su nastavili s detaljnim pregledom dimovodnih kanala i raskapanjem konstrukcije kako bi osigurali požarište.

